Siccità, Giampedrone: “Liguria si candida a stato di emergenza, verso massimo livello severità idrica”.

Genova. Non sono rosee le previsioni, anche se solo tendenziali, per quanto riguarda la situazione siccità in Liguria (e non solo) per i prossimi giorni e per l’intero periodo estivo. Lo hanno spiegato oggi i tecnici di Regione, alla fine della riunione di giunta regionale che ha stabilito, come annunciato, le linee guida per gli ato, gli ambiti di servizio idrico, e i Comuni per iniziare a gestire il problema della scarsità di acqua dovuta alle poche precipitazioni.

Che poi sono “norme di buon senso, una misura più di sensibilizzazione culturale che non di efficacia materiale, ma comunque funzionale“, ha spiegato l’assessore alla Protezione civile della Regione, Giacomo Giampedrone: divieto di irrigazione e annaffiatura di giardini e prati, divieto di lavaggio di cortili e piazzali, divieto di lavaggio di autoveicoli con esclusione degli autolavaggi, divieto di riempimento di piscine private, fontane ornamentali e vasche da giardino.

Questo in base alle risultanze del monitoraggio effettuato dagli osservatori degli usi idrici, istituiti nell’ambito delle Autorità di Distretto del Po e dell’Appennino Settentrionale. “Il documento di giunta fotografa lo stato dei due bacini in cui la Liguria è inserita – spiega Giampedrone – cioè il bacino del Po e il bacino dell’Appennino settentrionale, il primo ha un’alta severità idraulica da qualche settimana, quindi il massimo grado, mentre il secondo è stato classificato come severità media ma la tendenza nelle prossime settimane vede una riconvocazione dell’osservatorio che di fatto innalzerà, se non per tutto il territorio, sicuramente per il ponente della Liguria, il livello a severità massima“.

Questo è il primo provvedimento che la Regione adotta in attesa di collaborare, con tutte le Regioni, a costruire i criteri per accedere allo stato di emergenza. “Che nelle prossime settimane potrà essere varato dal governo nazionale e mi pare di capire che la Liguria si candidi purtroppo a pieno titolo a fare parte di quelle regioni interessate dallo stato di emergenza”.

Il problema non è tanto, e non solo, la situazione attuale ma quelle che sono le previsioni di tendenza per i prossimi mesi. “Le previsioni ci dicono che da oggi a settembre la tendenza sarà negativa – continua l’assessore – non pioverà, e pioverà al di sotto della media già bassa dei mesi estivi, quindi una volta che venisse dichiarato lo stato di emergenza avremo potere di ordinanza, e mi auguro di non dover arrivare ai razionamenti, ma potremo fare alcuni interventi che consentiranno di avere una maggiore quantità d’acqua disponibile, per esempio abbiamo chiesto che venga accelerato l’iter di approvazione dei fondi di Pnrr sul piano invasi, Regione Liguria ha in ballo oltre 27 milioni per le infrastrutture idriche, le tubazioni dei pozzi del Roja e del ponente della Liguria perché questo ci darebbe una grande mano, non dopodomani, ma in una prospettiva che, con queste previsioni e con i cambiamenti climatici che si fanno sentire, sarà un tema che tornerà anche nei prossimi anni”.

A fare il punto tecnico sulla situazione dei bacini idrici della Liguria e di Genova e sulle previsioni a lungo termine è stata Elisabetta Trovatore, vicedirettrice del dipartimento Ambiente della Regione. Che ha parlato di un “deficit di precipitazioni su tutte le quattro province” e che ha mostrato alcuni grafici che rappresentano chiaramente l’andamento delle temperature da un lato – con medie a maggio e giugno in brusco incremento rispetto alle medie storiche – e dall’altro con corsi d’acqua vicini “ai minimi storici”. A rendere bene l’idea della situazione è anche la fotografia relativa allo Spi, un indice standardizzato di precipitazioni, che parla di “siccità estrema per gran parte della Liguria” e “severa” per il restante territorio.

La tecnica chiarisce poi che anche le previsioni mensili e stagionali di anomalia, basate sul centro europeo di previsioni, non sono incoraggianti. “Sono previsioni basate su valutazioni probabilistiche – precisa – quindi passibili di errore ma in ogni caso danno indicazioni sul trend, e questo vede fino a fine luglio un’anomalia positiva di temperature, quindi temperature al di sopra della media fino a fine luglio, ma soprattutto un’anomalia negativa sulle precipitazioni per luglio, agosto e settembre, quindi precipitazioni al di sotto della media climatologica“. E ancora: “I dati sono particolarmente critici – continua Trovatore – perché non ci danno la speranza che nei prossimi mesi pioverà di più“.

Il dipartimento ha anche provato a ipotizzare due scenari, uno più ottimistico e uno più pessimistico, sulle condizioni in cui verserà il principale invaso genovese, il lago del Brugneto. Anche in questo caso, in una situazione “di crisi vicina ai minimi storici – afferma l’esperta di previsioni – nell’ipotesi positiva di precipitazioni si vede una risalita dell’invaso alla fine del periodo estivo, ma secondo quella pessimistica si può osservare l’azzeramento della risorsa”.

Non è finita qui, alla fine di un’estate che si preannuncia di siccità e disagi, preoccupa la ripresa delle piogge, in autunno: “Certo, ci preoccupa poi per l’autunno il fatto che gli eventi saranno sempre più estremi e sempre meno lunghi – osserva Giampedrone – quindi gli interventi di prevenzione e difesa saranno messi in grande stress, dovremo iniziare a ripensare le nostre azioni in termini di difesa del suolo, e lo stiamo già facendo, ma è il sistema Paese che deve pensare, e mi riferisco a Mims e ministero dell’Ambiente, a stanziare dei fondi per fare in modo che quest’acqua quando cade possa essere mantenuta il più possibile e sfruttata sui nostri territori e poi c’è un tema di fondo che è ancora più significativo ovvero quello della perdita cronica sulle tubazioni esistenti”.

Altro tema a lungo termine è quello, tirato fuori nelle ultime ore dal sindaco di Genova Marco Bucci, ovvero l’ipotesi che in futuro la regione possa dotarsi di un impianto di dissalazione dell’acqua di mare. “Il dissalatore non è un’idea solo del sindaco Bucci – sottolinea Giampedrone – se ne parla in tutta Italia, è ovvio che ogni sistema che possa consentire di utilizzare l’acqua del mare per obbiettivi diversi è qualcosa su cui ragionare, non so se sia compatibile coi tempi in cui dovremmo muoverci, perché avremmo una necessità immediata di attuare misure di protezione civile, tuttavia potrebbe essere una misura da realizzare sulla base del Pnrr entro il 2026”.