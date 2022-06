Si schianta nella notte contro mezzi in sosta: automobilista in codice rosso al San Martino

Genova. Questa notte, poco prima dell’una, si è verificato un incidente in via Giulia De Vincenzi, nei pressi di piazzetta San Gottardo, a Molassana, dove una donna alla guida dell’auto si è schiantata, per cause ancora da accertare, contro altri mezzi in sosta.

Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della polizia locale e un’automedica del 118, intervenuta in codice rosso. La donna, molto probabilmente sotto effetto di alcol, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.