Si è chiuso il ‘Torneo del Centenario’: due settimane di grande sport

Genova. Si è conclusa ufficialmente la prima edizione del Torneo del Centenario, organizzato dall’ SCD Ligorna 1922: due settimane ricche di partite, con la partecipazione di numerosissimi ragazzi, appartenenti a società professionistiche.

Il messaggio del presidente Alberto Saracco: «A nome di tutta la società volevo ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per il nostro Torneo del Centenario. La parte organizzativa, segreteria, bar, ristoro, biglietteria, zona spogliatoi, arbitri, genitori e tutti coloro che hanno reso speciale questa manifestazione. Questo spirito di attaccamento e dedizione alla causa saranno da trasmettere a chi arriverà nella nostra grande famiglia. Grazie e sempre forza Ligorna, the best is yet to come».

Di seguito i risultati delle varie leve, impegnate durante le due settimane di torneo:

LEVA 2009 (11)

1° Inter

2° Sampdoria

3° Ligorna

LEVA 2009 (9)

1° Inter

2° Sestrese

3° Virtus Entella

LEVA 2010

1° Monza

2° Genoa

3° Ligorna

LEVA 2011

1° Nuova Oregina

2° Serra Riccò

3° Campomorone

LEVA 2012

1° Juventus

2° Inter

3° Baiardo

LEVA 2013

1° Genoa

2° Athletic

3° ANPI Casassa

LEVA 2014

1° Serra Riccò

2° Baiardo

3° Sori

LEVA 2015

1° Juventus

2° Campomorone

3° Athletic