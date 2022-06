Sextival e giovani, a Rapallo arriva il festival della salute sessuale

Rapallo. Il “Sextival” nasce dall’idea dei ragazzi dell’associazione Nassa-Rapallo APS, una realtà che fonda le sue basi nel poter indagare, e nel possibile soddisfare, i bisogni dei giovani locali. Con questo scopo, la Nassa, tramite i

suoi interventi, si pone come un catalizzatore di idee che vengono poi elaborate e trasformate in progetti, eventi

sociali, culturali e artistici, volti al miglioramento della comunità del proprio territorio.

L’idea del “Sextival” nasce da un sondaggio redatto dalla Nassa, rivolto ai ragazzi principalmente residenti a Rapallo, che ha dimostrato come quest’ultimi manifestino l’esigenza di approfondire l’argomento della salute sessuale. Poco dopo, a riprova del sondaggio, sia il Liceo Delpino di Chiavari che il Liceo Da Vigo Nicoloso con sede a Rapallo hanno deciso di dedicare un’assemblea di istituto al tema dell’educazione sessuale.

“Diversi studi – spiegano i ragazzi della Nassa – confermano la generale volontà dei giovani italiani di vedere inserito nei programmi scolastici dei propri istituti l’insegnamento dell’educazione sessuale. L’Italia è inoltre cofirmataria dell’Agenda 2030 per losviluppo sostenibile, la quale, ai punti 3.7 e 5.6 richiede alle istituzioni di raggiungere l’accesso universale alle informazioni e all’educazione sessuale e riproduttiva. Un proposito virtuoso ma che ci è sembrato inapplicato data la carenza di programmi istituzionali, interni ed esterni alle scuole, per adempire questi obiettivi”.

E continuano: “Sulla base di questi dati ci sembrava doveroso, proporre una manifestazione che trattasse questo tema, ed interrogandoci su quali potessero essere i riferimenti cardine da cui partire, abbiamo deciso di costruire un evento

sulla base della definizione di salute sessuale che l’ OMS fornisce:

La salute sessuale è uno stato di benessere fisico, emotivo, mentale e sociale in relazione alla sessualità; non è semplicemente l’assenza di malattia, disfunzione o infermità. La salute sessuale richiede un approccio positivo e rispettoso alla sessualità e alle relazioni sessuali, così come la possibilità di avere esperienze sessuali piacevoli e sicure, senza coercizione, discriminazione e violenza. Affinché la salute sessuale sia raggiunta e mantenuta, i diritti sessuali di tutte le persone devono essere rispettati, protetti e soddisfatti”.

Sextival

Il “Sextival” si svolgerà il 25 e il 26 Giugno presso gli spazi di Via S. Pietro 59 (di fronte alla sede di “Mares”)

a Rapallo. Consisterà in due giornate di interventi, workshop e seminari sul tema.

Gli ospiti che parteciperanno sono professionisti del settore: medici, educatori, divulgatori ed attivisti nel campo della salute sessuale. Sarà un evento non solo per i giovani, ma anche per genitori che vogliono saperne di più, o per chi

semplicemente vuole approfondire un tema che spesso viene molto trascurato