Settore Giovanile, Athletic Club Albaro e Genova Calcio: al via le fasi nazionali

Genova. In attesa di conoscere il nome delle restanti due squadre, che si aggiudicheranno il titolo regionale delle categorie Under 16 (finale Campomorone S.Olcese-Ligorna) e Under 14 (Vado-Arci Pianazze), prendono il via le fasi nazionali per gl Under 18/17/15.

La formazione Under 18 della Genova Calcio, allenata da Alessio Bonadio, affronterà, domenica 5 giugno (Ferrando, ore 16) i pari età del Capezzano Pianore, campioni regionali toscani, allenati da Marco Corrado, ex tecnico della prima squadra del presidente Marco Vacca.

Gli Under 17 dell’Athletic Club Albaro di mister Stefano De Rosa sfideranno, in trasferta, domenica 5 giugno, l’Altopascio (provincia di Lucca), mentre gli Under 15 di Maurizio Murtas giocheranno, a domicilio, con la stessa squadra toscana.