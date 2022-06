Sestri ponente, 26enne investito da un’auto in via Soliman: trasportato in codice rosso al San Martino

Genova. Un ragazzo di 26 anni è ricoverato in codice al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in via Soliman a Sestri ponente.

Sul posto è arrivata l’automedica del 118 e la croce verde di Sestri. Il ragazzo era cosciente ma presentava un trauma cranio-facciale. Per questo è stato ricoverato all’ospedale San Martino con il codice della maggior gravità ma il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto, per chiarire la dinamica dell’investimento, è arrivata la sezione infortunistica della polizia locale: non è chiaro al momento infatti che il giovane stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali.