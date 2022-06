Sestri Levante, l’ascensore della stazione ripartirà a metà luglio

Sestri Levante. “L’ascensore che dal piano terra della stazione di Sestri Levante conduce al sottopassaggio sarà attivato entro la seconda settimana di luglio” a comunicarlo è il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia, in esito alla discussione in aula della sua Interrogazione sul tema, a cui ha dato risposta stamane l’assessore ai Trasporti Gianni Berrino.

“Si tratta di una buona notizia – prosegue Muzio – perché l’interruzione di questo servizio a partire dagli ultimi mesi dello scorso anno ha creato enormi disagi alle persone con disabilità, agli anziani con difficoltà deambulatorie, alle mamme con passeggino, molto spesso impossibilitati a raggiungere il sottopasso”.

“L’assessore ha inoltre comunicato che l’intervento di ammodernamento dell’ascensore che porta al sottopassaggio e dell’ascensore che conduce ai binari 4 e 5, per un totale di 300.000 euro, rientra in un più ampio piano di abbattimento delle barriere architettoniche all’interno della stazione di Sestri Levante e di restyling dell’edificio” sottolinea ancora il capogruppo di Forza Italia.

“Tale piano prevede la realizzazione dell’ascensore anche a servizio dei binari 2 e 3, il restyling del sottopasso e del fabbricato viaggiatori e l’adeguamento del marciapiede a standard metropolitano sul primo binario, rendendo a quel punto la stazione stessa completamente accessibile alle persone con ridotta mobilità. La progettazione di questo secondo pacchetto di interventi è prevista per il 2023”.

“Con l’assessore, che ringrazio per la risposta fornitami, ci siamo accordati per riaggiornarci a metà luglio per verificare l’effettiva messa in funzione dell’ascensore”, conclude Muzio.