Genova. Per chi si fosse perso la visita nel periodo di Euroflora (di cui Genova24 ha ampiamente parlato in questo servizio) ecco un’altra opportunità per visitare le serre di San Nicola, straordinaria oasi verde nel cuore di Castelletto.

I volontari che gestiscono lo spazio infatti apriranno le serre al pubblico sabato 11 giugno. L’ingresso è libero e senza prenotazione. L’orario di apertura è dalle 10 alle 18.

Non solo. Oltre a perdersi tra orchidee, cactus, piante carnivore e aromatiche, sabato alle 16, l’esperto di Risseu Luca Riggio accompagnerà i a scoprire le meraviglie del tipico mosaico ligure a ciottoli bianchi e neri.

Nata nel 2009 per recuperare l’antico vivaio del Comune di Genova abbandonato da decenni, l’associazione nei circa 3 ettari di spazi si occupa di curare serre, semenzai, orti collettivi, piante in vaso a cielo aperto e spazi per attività culturali.