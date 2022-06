Scontro auto moto in galleria, coda sul nodo autostradale genovese

Genova. Problemi per il traffico dell’ora mattutina sul nodo autostradale genovese a causa di un incidente verificato intorno alle 8.30 nel tratto tra il bivio A7/A12 e Genova Est.

Una moto e un’auto si sono urtate in galleria, poco prima dello svincolo di Genova Est, provocando fino a tre chilometri di code. Nell’incidente ad avere la peggio è stato il motociclista, trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino.

Ripercussioni per il traffico con rallentamenti già per chi proviene da Bolzaneto. E proprio sulla A7 ci sono code a causa dei cantieri e di un restringimento di carreggiata, in direzione opposta, tra Bolzaneto e Busalla.

Si sta in coda anche tra Ovada e Masone, sempre a causa di lavori in corso. Al momento traffico intenso ma regolare sul resto della rete autostradale e sulla viabilità ordinaria a Genova in città.