Sciarborasca: torna l’ecofesta sociale dall’8 al 10 luglio

Cogoleto. Arriva l’estate e, dopo tanta attesa, ritorna una delle sagre più partecipate della Riviera: l’ecofesta sociale, la festa organizzata dai volontari della Croce d’Oro di Sciarborasca, rigorosamente all’insegna dell’ecosostenibilità, è pronta per animare il secondo week-end di luglio: tutte le sere da venerdì 8 a domenica 10 a Sciarborasca nel fresco delle alture di Cogoleto. Tre giorni all’insegna della gastronomia, della musica dal vivo, del gioco, del divertimento per grandi e piccoli.

La kermesse, che utilizza solo materiale di consumo biodegradabile ed ecocompatibile, si svolgerà a partire dalle ore 19 di venerdì 8 presso la sede sociale a Sciarborasca nel Centro Civico P. Delussu. Quest’anno la manifestazione si sposterà presso la sede sociale: sarà quindi disponibile l’ampio piazzale dove veniva allestita nelle scorse edizioni, che sarà adibito a parcheggio. Nei pressi è disponibile anche area attrezzata per camper.

Tutte le sere a cena stands gastronomici con primi e secondi piatti di carne e di pesce e prelibati dolci, sottoscrizione a premi e spazio di divertimento per bambini nel campetto da calcio in sintetico recentemente inaugurato.

Non mancherà naturalmente il programma musicale e di intrattenimento:

-venerdì 8 sul palco i “Da Zero a Liga”, una delle più prestigiose tribute band a Luciano Ligabue, e a seguire balli di gruppo e dj set con “DJ Nico Grandi”;

-sabato 9 il concerto degli “Antani Project”, nota band che suona musica ska rock e raggae sui palchi di tutta Italia e non solo, e a seguire dj set con “Dj Barta”;

-domenica 10 serata danzante con l’orchestra spettacolo “Fabio Cozzani” e special guest Enrique Balbontin con il suo esilarante spettacolo di cabaret.

L’iniziativa “Ecofesta Sociale” trova origine già nel 1996 per far vivere momento di aggregazione e divertimento alla cittadinanza, oltre che importante mezzo di autosostentamento per la pubblica assistenza. Anche quest’anno la manifestazione avrà il marchio Eco: tutte le stoviglie saranno infatti biodegradabili e compostabili.

Il ricavato dell’edizione 2022 verrà utilizzato quale contributo per l’acquisto di un mezzo per trasporto disabili.