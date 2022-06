Schianto tra due moto sull’Aurelia a Ruta: gravi i centauri, ferita anche una donna

Camogli. Grave incidente questa mattina sull’Aurelia nei pressi di Ruta di Camogli. Per cause ancora da accertare due moto si sono scontrate frontalmente e tre persone in tutto sono rimaste ferite.

Il più grave è uno dei due centauri: soccorso dal personale del 118 e dall’automedica, è stato stabilizzato e trasportato fino a Rapallo per poi essere trasferito in elicottero al San Martino di Genova. Da quanto si apprende è comunque rimasto cosciente.

Grave anche l’altro motociclista, un uomo di circa 45 anni, portato in codice rosso all’ospedale San Martino con ambulanza e automedica al seguito.

Ferite più lievi invece per una donna che viaggiava come passeggera in sella a una delle due moto, portata in codice giallo all’ospedale di Lavagna.

In corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.