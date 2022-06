Schiamazzi in centro storico: la polizia trova anche un giovane che doveva scontare due anni di pena

Genova. Doveva scontare 2 anni, 9 mesi e 26 giorni di pena il giovane di 30 anni che è stato identificato ieri in vico del Serraglio dalla polizia, chiamata per schiamazzi in centro storico.

Ieri sera gli agenti dell’ufficio di Gabinetto, durante il servizio di controllo del territorio, sono stati inviati in centro storico per una segnalazione di schiamazzi. Giunti sul posto hanno trovato un gruppo di uomini intento a bere alcolici e ascoltare musica ad alto volume. A carico del trentenne è risultato l’ordine di carcerazione e un provvedimento di espulsione emesso dal questore di Genova.

L’ordine di carcerazione era stato emesso dal tribunale di Milano nel maggio del 2021 per cumulo di pene concorrenti.

L’uomo è stato condotto al carcere di Marassi.