Genova. Savio Amirante è il nuovo tecnico del Little Club James

Il comunicato ufficiale della società:

“Il Little Club James affronterà Il suo nono campionato consecutivo di Promozione ,con in panchina Savio Amirante, già tecnico del Valle Scrivia e che nella passata stagione aveva provato a tornare a giocare (nella Genova Calcio) non facendo però i conti col suo malandato ginocchio. “Non voglio più soffrire come in questa stagione – dichiara il presidente Sergio Morelli – quando ci siamo salvati all’ultimo minuto dei play out con il Via dell’Acciaio. Il finale di stagione ha cementato il gruppo e ci ha fatto scoprire di avere dei buoni giocatori

Il Little Club James di Amirante ripartirà da capitan Siciliano. Senso di appartenenza e attaccamento alla maglia sono valori fondamentali anche per il “piccolo” Genoa”.