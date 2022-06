Sarzana, trovato un altro cadavere nel bosco: la prefettura convoca il Comitato di sicurezza

Genova. I carabinieri di Sarzana, impegnati nelle indagini sull’omicidio di Nevila Pjetri, la donna di 35 anni trovata uccisa la notte tra sabato e domenica sul greto del torrente Parmigliola a Sarzana, hanno trovato la notte scorsa il cadavere di un uomo con evidenti segni di un’aggressione. Non si esclude, al momento, un collegamento con il mondo della prostituzione.

La zona dove è stato ritrovato dalla polizia il cadavere è la stessa dove è stato ritrovato il cadavere di Navila Pjietri, nella periferia di Sarzana. Come riporta l’Ansa, il corpo è ricoperto da rovi e sul posto si sta recando la polizia scientifica con i vigili del fuoco e il medico legale. Poco distante i carabinieri hanno trovato un’auto all’interno della quale sono state rinvenute tracce di sangue. Gli inquirenti, secondo quanto appreso, non escludono un collegamento con la morte della donna, uccisa probabilmente con un colpo di pistola o di punteruolo dietro all’orecchio sinistro.

“In relazione ai gravi fatti accaduti a Sarzana”, per i quali sono in corso indagini da parte dell’autorità giudiziaria, “al fine di rafforzare l’azione di prevenzione sul territorio”, il prefetto della Spezia ha convocato per domani, a Sarzana alle ore 11:30, una seduta straordinaria del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale sono stati invitati tutti i sindaci della Val di Magra