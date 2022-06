Sartori (FdI) difende i ristoratori di Portofino: “Prezzi alti e stipendi bassi? Dipende anche dai costi”

Genova. “Chiunque abbia avuto una attività sa benissimo che i conti si fanno con un’operazione molto semplice, ai ricavi si sottraggono i costi, e dire che è ingiusto che in un locale dove si paga una bottiglietta d’acqua 5 euro un dipendente neo-assunto guadagni circa 1200 euro non solo è errato, ma è proprio scorretto“.

Così Augusto Sartori, responsabile del dipartimento ristorazione e locali notturni di Fratelli d’Italia, prende la difesa dei ristoratori di Portofino finiti al centro di articoli in cui si evidenziavano paghe basse per il personale a fronte di prezzi molto alti per la clientela.

“Mi sarei aspettato un ragionamento più ampio dove si diceva che in un locale del genere si paga un affitto 4 o 5 volte più alto rispetto a dove le bottigliette d’acqua costano 1 euro”, replica Sartori.

Secondo l’esponente di FdI si tratta di un tema affrontato “nella maniera sbagliata riproponendo una ormai desueta questione della lotta di classe che è un retaggio tanto antico quanto errato in questo contesto storico. Va detto che di fronte a qualche imprenditore che si approfitta di chi è in cerca di lavoro offrendo stipendi imbarazzanti abbiamo la maggioranza che investe nel proprio personale e che lo valorizza perché è parte integrante del suo progetto imprenditoriale“.

“La questione salariale è di estrema attualità oggi, ma non vorrei che per un clic in più si andasse a discapito di una categoria che negli ultimi due anni ha fatto i salti mortali per garantire servizi e posti di lavoro. Vorrei sentire parlare di cuneo fiscale, di costo del lavoro, di chi è costretto a fare il sostituito di imposta, ma credo che questi sono pie illusioni e ci tocchi ancora sentire discorsi del passato sulla lotta di classe”, conclude Sartori.