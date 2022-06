Santa Margherita Ligure ottiene due milioni di euro su fondi Pnrr per il restyling di tutto il parco di Villa Durazzo

San Margherita Ligure. «Grazie a questo finanziamento posso dire che la nostra Amministrazione interverrà per il totale ripristino di Villa Durazzo. Dopo i numerosi restauri, il portale e il porticato, la stanza della sposa, i progetti per secondo mezzanino e tetto, l’illuminazione in fase di completamento, ora anche il Parco».

Il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni commenta così l’ottenimento di 2 milioni di euro su fondi PNRR per il restyling di tutto il parco della villa: verde, camminamenti e statue.

«Grazie a questi fondi – prosegue Donadoni – riusciremo a far tornare agli originali splendori anche il parco, il giardino all’italiana, il giardino segreto e l’agrumeto».

La domanda era stata presentata nelle settimane scorse insieme al progetto definitivo degli interventi sulla base di uno studio commissionato a un raggruppamento temporaneo di professionisti. Il prossimo step sarà la realizzazione del progetto esecutivo e poi si potrà dare il via agli interventi.

«Ci è voluto un grande impegno per redigere i progetti e rispettare i termini di bando, il che ha comportato un impegno straordinario di tutta la macchina comunale. Ringrazio la mia Maggioranza, in particolare l’assessore Tassara, tutti gli uffici comunali e in particolare il nostro ufficio tecnico con l’architetto Sancineto, l’architetto Ruopolo e il geometra Celle, la Soprintendenza, la Progetto Santa e il suo Amministratore Unico dott. Cappato, nonché tutti i professionisti incaricati. Questo splendido progetto è il frutto di un’operazione compiuta in sinergia» conclude il Sindaco Donadoni.