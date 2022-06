Sanità, la Lista Toti risponde all’opposizione: “Critiche paradossali”

Genova. “È paradossale dover leggere critiche a Giovanni Toti, presidente della Regione e assessore alla Sanità, perché incontra il personale sanitario e spiega cosa prevede il futuro del settore sulla base della nuova linea nazionale e degli investimenti del Pnrr. Il presidente ha avviato, insieme ad Alisa, una serie di confronti in ciascuna delle realtà del territorio. Oggi prima tappa alla Spezia, lunedì sarà la volta di Genova”.

Questa la risposta della Lista Toti alle critiche arrivare questa mattina dalle opposizioni: “Ancora una volta l’opposizione (è il turno di Pastorino di Linea Condivisa) si lamenta dopo aver sempre criticato il fatto che non ci sarebbe abbastanza confronto con il comparto sanitario. Quando si accusava Toti di aver deciso tutto da solo, senza condivisione, il presidente spiegava che non appena ci fosse stato un piano più concreto, lo avrebbe valutato con gli stakeholder della Sanità. Adesso che lo fa non va bene. E rassicuriamo anche Pastorino che domanda se Toti affronterà tutta una serie di problemi che riguardano la Sanità ligure e nazionale. Gli incontri come quello di oggi alla Spezia, di lunedì a Genova e come quelli che seguiranno in altre parti del territorio, non hanno all’ordine del giorno né barzellette né commenti sulle ultime novità della moda”.

“Adesso anche il consigliere Ugolini perde la cognizione del tempo – continua la Lista Toti in un secondo comunicato stampa – Prima monta un caso per un presunto abbandono di pazienti dializzati a causa della carenza di personale Oss che, come già spiegato da Asl5, non si è mai verificato, ma a causa del permesso per maternità di una lavoratrice, ha visto l’assenza dal servizio per un giorno dalle 13 alle 15”.

“Poi interpreta la nostra spiegazione degli incontri di Toti con una consecutio temporum politica tuta sua. Gli appuntamento con gli stakeholder della sanità servono sì, come detto, a presentare “il futuro del settore sulla base della nuova linea nazionale e degli investimenti del Pnrr”. Ma secondo Ugolini questo significherebbe la dimostrazione che “finora si sia fatto niente”.

“Ebbene sì, caro Ugolini, sul piano della riforma sanitaria secondo le linee nazionali e con i fondi del Pnrr non ancora erogati, non si è ancora “fatto” nulla. La macchina del tempo per fare prima ciò che deve ancora accadere noi non la usiamo. Quello che sta “facendo” il presidente Toti è confrontarsi con gli addetti ai lavori per condividere la strada che si sta facendo. Una proiezione verso il futuro, ma anche la concretezza dei numeri: nuove apparecchiature, investimenti e assunzioni a tempo indeterminato. Quelle assunzioni che prima, negli anni di governo dei loro alleati, non sono mai avvenute. E anzi, hanno creato Una situazione problematica che questa giunta sta sanando dando un futuro e un posto di lavoro a tempo indeterminato a tutti quei precari, resi tali non di certo da questa amministrazione”.