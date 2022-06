Sanità, in arrivo 52 milioni per ristrutturare gli ospedali genovesi: ecco gli interventi previsti

Genova. Al San Martino 30 milioni per ristrutturare i padiglioni 9, 10 e 11 e altri 9 milioni per l’adeguamento alla normativa antincendio. Al Gaslini 6,5 milioni. Al Villa Scassi 2 milioni e mezzo per l’adeguamento antincendio. Al polo di Lavagna 4 milioni per il potenziamento.

Sono gli investimenti per le infrastrutture sanitarie approvati dalla giunta regionale nell’ambito dei fondi previsti dall’articolo 20 della finanziaria del 1988. “Abbiamo portato in giunta la delibera che recepisce gli investimenti di edilizia sanitaria del 2022 che è stato mandato oggi al ministero e quindi diventerà accorto di programma, poi passerà al Cipe e infine verrà finanziato nelle prossime settimane”, ha spiegato il presidente Giovanni Toti.

In tutto si tratterà di 256 milioni di investimenti per infrastrutture e nuove apparecchiature (28 milioni). Oltre ai fondi già citati per gli ospedali genovesi sono previsti 8 milioni per il centro di formazione professionale della Asl 5, altri 63 milioni per il nuovo Felettino, vari interventi e attrezzature per la Asl 2 savonese (15 milioni) e 2,8 milioni per la Asl 1 imperiese per ristrutturazioni dei reparti di degenza in terapia intensiva cardiologica e ortopedia.

“Con questo chiudiamo il piano quinquennale di investimenti in sanità che prevedono anche i 400 milioni di Erzelli, oltre a case della salute e ospedali di comunità, oltre agli investimenti di edilizia sanitaria del 2020. Questa è l’ultima tranche da oggi al 2026″, ha concluso Toti.