Sanità, Ferrero (Lista Toti per Bucci): “405 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale del Ponente: grande risultato raggiunto”

Genova. “La firma del Protocollo d’Intesa questa mattina a Palazzo Chigi tra il governatore Toti e il premier Draghi è una grande notizia per Genova, una promessa mantenuta, frutto del grande impegno del presidente della Regione Liguria insieme al sindaco Bucci”.

“Con i 405 milioni di euro di investimenti complessivi ottenuti, Genova avrà un Centro europeo di ricerca sulla salute, un progetto strategico perché metterà a sistema le maggiori eccellenze dell’ambito sanitario e dell’innovazione, l’Università di Genova, l’Irccs San Martino e l’Istituto italiano di tecnologia”.

“Come medico e docente universitario, prima ancora che come consigliere comunale, sono orgoglioso che Genova sarà la sede di quello che ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento internazionale per la ricerca, attraendo nuovo know-how e valorizzando le grandi professionalità che già lavorano a Genova”.

“Il Ponente cittadino, inoltre, dopo anni di depotenziamenti e di politiche sanitarie al ribasso, finalmente avrà un ospedale di eccellenza agli Erzelli: lo avevamo promesso e lo abbiamo mantenuto”.

Lo dichiara il consigliere comunale e candidato alla prossime amministrative con la Lista Toti per Bucci, Simone Ferrero.