Sampierdarena, via Dottesio invasa dalla spazzatura: bidoni pieni, puzza e topi

Genova. Bidoni straripanti di spazzatura, con rifiuti sparsi ovunque per la strada tra puzzo nauseabondo e topi che la fanno da padrona. Questo lo “spettacolo” immortalato dai residenti di via Dottesio, a Sampierdarena, da giorni alle prese con questo problema decisamente ingombrante.

La postazione è quella all’angolo di via Chiesa delle Grazie, e la situazione da molti è stata definita “non nuova”. La segnalazione è stata raccolta da Fabrizio Maranini, consigliere municipale oggi candidato per il Consiglio comunale: “Urge una pulizia dell’area ed una risoluzione definitiva del problema in locale idonei e nel frattempo con eventuale raccolta doppia giornaliera per la forte presenza di industria e commercio alimentare”.

“Inoltre – conclude – per questa tipologia di Bidoni sarebbe prevista la pulizia dell’area da parte degli addetti alla raccolta”.