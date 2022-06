Sampierdarena, prende a pugni la moglie davanti ai tre figli piccoli: la polizia lo allontana nella notte dalla casa di famiglia

Genova. Ha preso a pugni la moglie, una donna di 27 anni, davanti ai tre figli piccoli, tra cui una bimba di soli 40 giorni e ad altri testimoni tanto che la giovane ha chiamato la polizia.

E’ successo ieri notte in via del Campasso. Protagonista un 30enne che è stato immediatamente allontanato dagli uomini delle volanti dalla casa di famiglia in via del Campasso a Sampierdarena dopo il via libera del sostituto procuratore Luca Monteverde.

L’uomo è anche stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia e lesioni.