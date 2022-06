Sampdoria: Zinho Vanheusden, Matteo Tramoni, Federico Barba, ma anche Giacomo Vrioni, i nomi odierni

Genova. Giovani, difensori centrali e col cartellino d’appartenenza di un team meneghino? E’ l’identikit di Andrea Gabbia e di Zinho Vanheusden,, rossonero il primo, nerazzurro il secondo.

Gabbia, a quanto trapela, piace a Giampaolo, che lo ha già allenato ai tempi della sua avventura al Milan ed oltre tutto, da allora, ha vieppiù fatto esperienza, tanto da essere apprezzato anche da Pioli. Pure Zinho non dispiace, forte del suo passato allo Standard Liegi, ma anche nel Genoa (senza contare che nel suo curriculum vanta anche una presenza – da titolare – nella nazionale belga, vantata nel corso di una amichevole pareggiata 1-1 con la Costa d’Avorio).

Poi, a voler essere precisi, sembra ci sia un altro stopper nel mirino della Samp, che tanto giovane non è più (è del ’93) e non ha mai giocato da padrone di casa a San Siro… Si tratta di Federico Barba, al cui vantaggio si pone però il fatto di essere stato anche lui, seppur per poco, allenato da Giampaolo.

E siccome va di moda accostare alla Samp, giocatori che il mister ha già avuto alle sue dipendenze, continua a rimbalzare, da Milano, la voce che accosta ai blucerchiati Samuel Castillejo, che tuttavia l’esperienza del mercato invernale sembra dire essere più propenso ai lidi spagnoli che non a quelli liguri.

Chissà poi se Keita Balde preferirà svernare dalle nostre parti o se si farà attrarre dalle sirene turche…

Qualche chioccia ci vorrà, ma ben fanno gli uomini mercato del Doria a concentrarsi sui giovani, come il francese Matteo Tramoni, ex Ajaccio, che il Brescia ha ritenuto non riscattare dal Cagliari e che pertanto potrebbe essere un’ottima opportunità da cogliere.

Degli juventini Fagioli e Ranocchia, abbiamo già parlato nei giorni scorsi, ma la notizia nuova odierna e che dai bianconeri potrebbe arrivare a Genova addirittura un tris, con l’asso nella manica rappresentato da quel Giacomo Vrioni, che i colori blucerchiati li ha già indossati, in Primavera, prima di essere andato a ‘farsi le ossa’ nella Under 23 della Juventus (comunque con tanto di esordio anche in Serie A) e poi nello Swarovski Tirol, con tanto di laurea di capocannoniere della Bundesliga austriaca.

Ma la notizia ‘da prima pagina’ riguarda questa volta il management della Sampdoria, visto che – come già evidenziato al volo da Genova 24 – alla comunicazione ufficiale della cessazione del rapporto di collaborazione con Paolo Viganò, a decorrere dal prossimo 30 giugno, è seguita l’informazione contestuale dell’assegnazione – ad interim – dell’analogo ruolo ad Alberto Marangon, chiamato oltretutto a mantenere invariate le altre funzioni, che già ricopre, all’interno dell’azienda.

Al di là della perdita di un professionista di valore, quale Viganò, è istintivo il senso di soddisfazione che si prova nel vedere ‘promosso’ Marangon, tanto che viene naturale affermare che ‘i vecchi amori tornano sempre a galla’…

Alberto Marangon aveva lasciato la Samp da capo dell’ufficio stampa, nel 2014, al momento dell’uscita dei Garrone, per i quali aveva lavorato a partire dal 2002 e dopo un’ esperienza a Bari ed un’altra a Firenze, era infine tornato ‘a casa’ nell’agosto del 2020.

Davvero una bella notizia. Nell’ottica ‘della Sampdoria ai sampdoriani’…