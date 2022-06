Sampdoria, voci di calciomercato, aspettando luglio

Genova. Difficile parlare di mercato, quando ancora non si ha certezza di chi sarà a condurlo… Il dualismo Osti/Faggiano sembra essere stato risolto con diverse attribuzioni ai due, ma i confini delle stesse rasentano sempre il borderline, quindi – inutile nasconderlo – l’auspicio è che ad uno dei due arrivi una proposta, cui sia difficile dire di no…

Quanto al budget a disposizione, il realismo tipico dei genovesi ha ormai convinto tutti che, essendo insperabile l’arrivo di un nuovo azionista prima della fine mercato, sarà necessario attrezzare la nuova rosa a ‘costp zero’… anzi, sotto zero, a temperature polari, incuranti del fatto che si lavorerà in piena estate.

Ecco perché un appetibile Bonazzoli (a livello di risorsa in rosa) non è detto che verrà contro riscattato, mentre sono forti le speranze che (analogamente a Caprari) vengano trasformati in acquisti gli ex prestiti di Torregrossa, Depaoli, Verre, Léris (ipotesi di inserimento del franco/spagnolo/algerino in un scambio con il bresciano Andrea Cistana, un ’97 con oltre 100 presenze a guidare la difesa delle Rondinelle). Anche La Gumina (nel mirino di Bari e Modena) e De Luca (oltre all’ipotesi Bologna, c’è la possibilità che segua mister Alvini alla Cremonese) potrebbero portare un po’ di fieno in cascina al c/economico doriano, cosa che non farà di certo Murillo, per consolidata esperienza passata, mentre per Chabot e Rocha il problema è temporaneamente rinviato .

Qualcuno fra i giovani che hanno fatto bene (Stoppa, Giordano, Ercolano, Brentan e Benedetti) potrebbe essere portato in ritiro per vedere se il mister lo riterrà utile alla causa, diversamente converrà provare a farli valutare in un gradino più alto di quello dello scorso anno (Stoppa piace al Frosinone, ma anche all’Avellino come pure Ercolano e Giordano), per farli crescere ulteriormente, ragionamento – quest’ultimo – valido anche per Nik Prelec, Gerbi, Angileri, Farabegoli e D’Amico, con l’alternativa più favorevole di qualche incasso immediato.

Ma gli incassi decisivi, per dare fiato al bilancio, dovranno essere ben altri… Audero, Bereszyński, Colley (ritorno di fiamma dell’Watford), Thorsby, Candreva (su di lui, forte l’interessamento del Monza e del Nizza)… Solo allora, si potranno chiudere le operazioni in entrata (che ci si augura impostate per tempo)… Quali? Stando a radiomercato, fra i giovani seguiti ci sono i pescaresi Marco Delle Monache e Davide Veroli, l’interista Cesare Casadei, il frusinate (ma rumeno) Daniele Boloca, lo spallino Salvatore Esposito, i due centrocampisti sloveni dell’HNR Gorica, Hrvoje Babec e Jurica Prsir, rispettivamente classe 1999 e 2000, la punta cilena Diego Valencia dell’Universidad Catolica di Santiago e fra quelli con una maggior esperienza, Luca Ranieri (che la Fiorentina ha mandato in prestito a Salerno), mentre invece appare ‘sopra le righe’ la voce del neo nazionale Degnand Wilfried Gnonto (ex Inter ed ora allo Zurigo)… Tanta carne al fuoco, aspettando luglio…