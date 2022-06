Sampdoria, via al casting per la nuova rosa

Genova. Manca poco più di tre settimane (6 luglio) al raduno al “Mugnaini” di Bogliasco (previste visite mediche e test vari), con un tris di giornate prodromiche alla partenza (9 luglio) per l’Alta Valle Camonica, dove – presso il centro sportivo di Temù – mister Giampaolo ed il suo staff tireranno a lucido il fisico della rosa, che la società metterà loro a disposizione. Facile prevedere che non sarà quella definitiva, con cui si inizierà il campionato, ma sicuramente la vedremo in campo nelle amichevoli, già programmate: il 13/7 con il Castiglione (Eccellenza lombarda), il 16/7 con il Parma (Serie B), il 17/7 con il Bienno (Seconda Categoria bresciana), il 23/7 con il Brescia (Serie B) allo stadio Rigamonti, mentre ancora non è stato definito l’avversario dell’amichevole in programma il 20/7.

Stabilito che la macchina organizzativa lavora a pieno regime, alla luce del sole, chi si occupa di mercato lo fa giustamente nell’ombra, cercando di anticipare la concorrenza e depistando i media, costretti ad arrabattarsi tra mille voci.

Chi si sta muovendo in modo alacre, è Giovanni Invernizzi, che ha già definito il tesseramento di un esterno offensivo, del 2006, Samuele Sava, pescato a Catania, terreno fertile, come stanno dimostrando, nella Primavera, Lorenzo Di Stefano e Simone Leonardi (oltre a Kevin Leone, poi ceduto al Sassuolo nell’operazione Caputo).

Ma gli scout del settore giovanile guardano con attenzione anche in Liguria e zone limitrofe, come testimoniato dal recente provino di tre ragazzi del Bra (Serie D), un difensore (Riccardo Negro, classe 2005) e due attaccanti (Christ Jesus Mawete – 2005 – e Aleksandar Stojmanovski – 2007).

Dunque, la caccia ai giovani, da lanciare, è stata aperta e seguendo le tracce dei segugi sguinzagliati ovunque, gli uomini mercato della Samp cercheranno di accontentare mister Giampaolo il più possibile, alla ricerca di nuovi Sabiri e/o Damsgaard.

Nel nostro ultimo articolo di mercato, abbiamo riportato i nomi di Marco Delle Monache e Davide Veroli (Pescara), Cesare Casadei (Inter), Daniele Boloca (Frosinone), Hrvoje Babec e Jurica Prsic (HNR Gorica), Diego Valencia (Universidad Catolica di Santiago) ed anche i più noti e quindi più difficili da catturare, Degnand Wilfried Gnonto (Zurigo). Salvatore Esposito (Spal) e Luca Ranieri (Fiorentina, reduce dal prestito a Salerno), ma all’elenco vanno aggiunti anche Simone Canestrelli, difensore centrale dell’Empoli, che ha ben figurato in prestito al Crotone, oltre al centrocampista corso di Ajaccio, Matteo Tramoni (da vedersi se verrà riscattato dal Brescia, dopo il prestito dal Cagliari) ed all’altro stopper delle Rondinelle, Andrea Cistana. Nelle ultime ore, si è aggiunto anche il nome dell’ italo brasiliano, Lucas Peres, un 2002 in forza al Chiasso, dopo le esperienze al Ponte Preta ed al Vasco de Gama.

Le voci raggiungono anche nome più altisonanti, quali quello di Fausto Vera, regista argentino, classe 2000, di proprietà dell’Argentinos Juniors (piace anche al Bologna ed è stato già seguito dal Torino, ai tempi di Giampaolo), ma invero – visti i costi – si tratta di un player, purtroppo, fuori portata.

Stesso discorso, a livello di ingaggio, forse è valido pure per Samuel Castillejo Azuaga, da tempo attenzionato dal Doria, mentre è presumibilmente più abbordabile il franco algerino Adam Mohamed Ounas, poco spazio nell’ultimo Napoli, ma protagonista l’anno precedente a Crotone… una scommessa da farsi!

Come pure lo sarebbero i ‘veneziani’ Mickaël Cuisance e Gianluca Busio, due centrocampisti, in crescita, sia fisica che tecnica, che ben si inserirebbero negli schemi ‘giampaoliani’.

In laguna, peraltro, ci sarebbe da pescare anche Mattia Aramu, che il talento lo ha messo in mostra sin da quando giocava nella Primavera del Torino e peccato, non lo si sia notato quando militava nella vicina Entella.

Voce interessante, è quella che parla di un accostamento alla Samp di Matteo Gabbia (già agli ordini del Giampaolo in rossonero), che potrebbe essere un bel ‘tapullo’ (in prestito, visto che il Milan difficilmente lo cederà), per il carente reparto centrale (orfano di Yoshida e Magnani e chissà Colley, possibile oggetto di scambio con Karol Linetty), magari in coppia con un altro che ha giocato nel Venezia, il gallese (di origini anche ghanesi) Ethan Kwame Colm Raymond Ampadu, un jolly che può giocare difensore centrale, ma anche abile nell’impostazione del gioco, vista la forte personalità, acquisita in casa Chelsea, detentore del cartellino fino al 2024, ma magari disposto a concedere al giocatore un ulteriore ‘step’ di crescita in prestito.

Insomma, abbiamo finito per metterci un po’ nei panni di Faggiano ed Osti (per quest’ultimo i tam tam continuano a tambureggiare la voce ‘Spezia’), lasciando a loro l’ingrato compito di assemblare la rosa, al netto delle prevedibili importanti uscite, che potrebbero riguardare anche Mikkel Damsgaard, che – secondo i portali turchi – sarebbe entrato nel mirino del Trabzonspor, team della città di Trebisonda, in cui giocano già Gervinho e Bruno Peres.

Per quanto riguarda Caputo, persistono le voci su una sua destinazione alla Lazio (a fare il vice di Immobile), mentre nella casella rimpianti, oggi piazziamo Giacomo Vrioni (a lungo leader della Primavera e poi ceduto alla Juventus), che in prestito al WSG Tirol, ha vinto la classifica cannonieri del campionato austriaco, con 19 reti.