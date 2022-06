Sampdoria: rumor, in entrata, su João Pedro

Genova. Nessuna offerta ufficiale, dallo Spezia, per Carlo Osti, che quindi resta operativo al 100% in casa Samp, dove il lavoro non mancherà di certo, stante l’abbondanza di giocatori da sistemare, come abbiamo evidenziato con il nostro ultimo articolo “Analisi dei convocabili per il ritiro”.

Verso il Golfo dei Poeti, sono invece diretti il preparatore dei portieri Fabrizio Lorieri, il suo assistente Daniele Battara ed il ‘match analyst’ Sergio Spalla, con il primo che verrà sostituito da Luigi Turci, non di certo una soluzione di ripiego.

A fronte di tante voci in entrata – che tratteremo dopo – sono diverse, quelle odierne, in uscita. Una marginale, riferita al fluidificante di sinistra, Simone Giordano, per il quale è in corso un tiro alla fune fra il Piacenza (dove lo scorso anno ha disputato un signor campionato) e l’Avellino, altra prestigiosa squadra di Serie C, mentre le altre riguardano Wladimiro Falcone, Francesco Capone, Antonio Candreva e Morten Thorsby.

Il portiere è entrato nel mirino del Cagliari, intenzionato a trovare un ‘goalkeeper’, che non faccia troppo rimpiangere il partente Cragno, destinato al Monza; per il centravanti, la Lazio si è decisa ad alzare l’offerta, a livelli tali da non fare diventare la vendita una minusvalenza per la Samp; per il tornante di destra, è imminente l’annuncio del passaggio al Monza (brianzoli dati anche sulle tracce di Yoshida), mentre il centrocampista vede sempre più allungarsi la fila dei corteggiatori, nella quale si sono inseriti l’Hoffenheim ed anche il Napoli.

Per un norvegese in partenza, nello stesso ruolo e con caratteristiche simili, da combattente quanto meno, viene dato per vicinissimo il bosniaco (ma nato in Italia) Dario Šarić, affermatosi nell’Ascoli, dopo la gavetta fatta nel Siena e nel Carpi. Si tratta di un mediano di rottura, potente e dal tiro secco, abile con entrambi i piedi, che abbina tecnica di base e buon dinamismo, doti che gli consentono rapidità di scelte e di inserimento… Insomma un elemento, che potrebbe maturare alla scuola del ‘rinnovando’ Tomás Rincón.

E’ nato in Italia anche Daniel Boloca, mezz’ala, valorizzata prima da Nesta e poi da Grosso nel Frosinone; può giocare sia come vertice davanti alla difesa, sia nei due centrali di centrocampo. Sembra piaccia molto a Ivan Jurić, mica male come attestazione.

Non saprei quanto utile agli schemi di Giampaolo, ma anche Ignacio Pussetto (ala ambidestra, che sa adattarsi al ruolo di punta), destinato a tornare al Watford, dopo il prestito all’Udinese, viene accostato alla Sampdoria… a dire il vero, anche a Salernitana, Spezia e Parma.

Restando alle punte, non evapora la voce su Matteo Brunori, che dopo aver portato il Palermo in B, vorrebbe fare il doppio salto di categoria ed approdare direttamente in Serie A, con un maggior gradimento per la piazza blucerchiata, rispetto alla grigiorossa di Cremona.

Continua a circolare voce di una Sampdoria sulle piste del centravanti cileno Diego Valencia (un 2000), che gioca in patria nell’Universidad Catolica, ma la ‘bomba’ odierna, sparata dai media, è quella del cagliaritano João Pedro. Questo sì che andrebbe bene per gli schemi del mister blucerchiato… ma l’ingaggio?

Tuttavia, le esigenze della Sampdoria, iniziano dalla difesa e quindi sarebbe bene mettere a disposizione del mister un paio di centrali, già prima di partire per Ponte di Legno, visto che non saliranno sul pullman, né Yoshida, né Magnani.

In aiuto potrebbe arrivare il Milan, addirittura con una accoppiata… Abbiamo già ripetutamente riferito di Matteo Gabbia ed il suo copagno di reparto potrebbe essere quel Mattia Caldara, reduce da una buona stagione in prestito a Venezia, ma che difficilmente troverebbe spazio nella rosa rossonera di Pioli.

Per lo stesso ruolo, i media bresciani danno il difensore delle Rondinelle, Andrea Cistana, vicino alla Samp, ma parlano anche di cifre tali, che – se reali – farebbero scappare gli uomini mercato liguri, che invece potrebbero trovare l’uomo giusto in Turchia, proprio in occasione dell’amichevole, fissata per il 30 luglio, al Vodafone Park Arena di Istanbul, con il Beşiktaş. Stiamo parlando di Serdar Saatci, un 2003 che ha già esordito in Champions League, dal fisico imponente (supera il metro e novanta), forte ovviamente di testa, con grande senso dell’anticipo e della posizione in campo, da migliorare, tuttavia, nella gestione della palla, secondo i dettami di Giampaolo.

Due ‘chicche’ sul mercato giovani: Gianmarco Poli, una degli attaccanti di Tufano (invero chiuso da Di Stefano, Montevago, Leonardi e Polli), ha attirato su di sé l’attenzione del Cosenza, mentre il sagace ed attento lavoro di Giovanni Invernizzi è andato a scovare nel Vallecrosia Academy, un giovanissimo terzino (2008), di nome Francesco Scandi.