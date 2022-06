Sampdoria Primavera, si continua con Felice Tufano

Genova. Non più tardi di ieri, scrivevamo dei vivi interessamenti suscitati, in alcune società, dall’ottimo lavoro svolto da Felice Tufano, negli ultimi due campionati, nel corso dei quali ha portato la Primavera blucerchiata alle finali play off, nel primo dei due anni, addirittura, in vetta alla ‘regular season’…

Ebbene, al di là della veridicità di tali indiscrezioni, riteniamo, oggi, poter tranquillizzare la tifoseria doriana sull’intenzione univoca, sia della società che del mister, di continuare congiuntamente l’avventura.

L’accoppiata Giovanni Invernizzi e Felice Tufano, è sinonimo di professionalità e capacità e pur consci delle difficoltà sempre maggiori (leggi budget), chissà che strada facendo, non si pongano l’obiettivo del ‘non c’è due, senza il tre’…