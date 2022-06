Sampdoria: Praet, Keita, Defrel e Petagna, nei sogni

Genova. A volte sognando si rischia di cadere dal letto… questo può capitare, seguendo le notizie dei media ‘affamati di click’… Dennis Praet (con l’incrocio Filip Đuričić al Torino al suo posto), Keita Balde (a quanto pare in regime di svincolo, per via di una clausola contrattuale legata alla retrocessione del Cagliari), Grégoire Defrel, Andrea Petagna… sono tutti giocatori i cui costi, diretti ed indiretti, non sono attualmente sopportabili dal c/economico della Sampdoria e chi ne sta conducendo le sorti, è ben conscio delle difficoltà operative da affrontare per far quadrare i conti.

Una mano potrebbe arrivare loro, dal Bologna, del nuovo d.s. Giovanni Sartori, interessato alle prestazioni di Morten Thorsby, che seppur in scadenza nel giugno ’23, continua ad avere una valutazione da buona plusvalenza (anche e soprattutto perché a suo tempo venne preso ‘a zero’).

Intanto tra oggi e venerdì la Salernitana dovrà uscire allo scoperto, dichiarando la sua eventuale volontà di riscattare Federico Bonazzoli (da parte sua, la Samp potrà ponderare l’eventuale opportunità di contro riscatto, nei due giorni successivi) ed analoga diritto di acquisizione potranno fare il Pisa per Ernesto Torregrossa, il Brescia per Mehdi Léris, mentre difficilmente – dopo Caprari – l’Hellas Verona lo farà con Fabio Depaoli ed analogamente si può dare per scontato che torneranno alla base: Valerio Verre dall’Empoli, Jeison Murillo dal Celta Vigo, Antonino La Gumina dal Como (pronto a firmare per il Bari, ma lo vorrebbe anche il Modena, a sua volta interessato anche a Torregrossa) e Manuel De Luca dal Perugia (piace a Bologna e Cremonese).

Tra i giovani in prestito, messisi in luce in Serie C, in questi giorni spicca il nome di Leonardo Benedetti, reduce da un campionato talmente positivo nell’imolese, da aver attirato l’attenzione di Bari, Südtirol, Cesena ed Ascoli… Ebbene l’interesse dei marchigiani potrebbe essere usato, come parziale contropartita, per arrivare al centrocampista bosniaco Dario Šarić, come noto – da tempo – nel mirino di Faggiano.

Ed a proposito di Alto Adige, la squadra di Bolzano (neo promossa tra i ‘cadetti’), dopo aver ufficializzato l’ex doriano Lamberto Zauli come mister, sta considerando l’opportunità di ottenere le prestazioni di Michael Brentan, fresco dall’aver dato un sostanzioso contributo al raggiungimento della salvezza della Pro Sesto, attraverso i play-out.

In entrata, voci interessanti sono quelle che riguardano i due fratelli Esposito, Salvatore (regista della Spal, in grado di dettare i tempi, come piace a Giampaolo) e Sebastiano, punta del Basilea, che indurrebbe alla rinuncia del secondo anno di prestito dell’oggetto misterioso Vladyslav Serhijovyč Suprjaha, le cui ultime presenze nella Under 21 ucraina, potrebbero indurre ad una riflessione sulla sua forse prematura bocciatura.

Non bocciato, bensì utilizzato in passato in scambi col Chievo, a quanto pare ora rientrare tra i papabili per rinforzare il pacchetto difensivo centrale, quel Maxime Leverbe (che Giampaolo aveva già apprezzato ai tempi dei trascorsi del francese in blucerchiato, più in Primavera che in prima squadra), fresco da una positiva stagione a Pisa.

L’ex Ajaccio potrebbe essere un’alternativa al granata Armando Izzo, in uscita da Torino (dove è stato allenato dal mister), il cui passato genoano non dovrebbe essere un ostacolo per la tifoseria doriana, alla luce di una sua clamorosa autorete in un derby della Lanterna. E’ un ’92, con un costo del cartellino, si presuppone, abbordabile e di sicuro affidamento, tanto da essere oggetto di lusinghe, anche dai suoi conterranei campani (è di Napoli) della Salernitana.

L’altra gradita opzione difensiva, è il milanista Matteo Gabbia, per l’appunto monitorato da tempo dalla Samp, che continua a guardare in casa rossonera anche attraverso un altro giocatore, che lo scorso anno ha giocato nella Spal. Si tratta di Lorenzo Colombo (figlio d’arte del mediano rossonero Angelo), ma monitora anche i prestiti juventini, quali Matteo Brunori, punta non più giovane (è un ’94), che ha fatto sfracelli nel Palermo, portandolo in Serie B, dopo essere passato, senza lasciar soverchia traccia, dall’Entella. I siciliani, peraltro, potrebbero sostituirlo, con una loro ex fiamma, quel La Gumina, cui la Samp sta cercando sistemazione.