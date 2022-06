Sampdoria, poker di nomi da week end: Galloppo, Wålemark, Cicaldau e Milan Djurić.

Genova. Parlando sempre di calciomercato, abbiamo omesso di commentare la pubblicazione da parte della Lega Serie A del calendario 2022/23. La Sampdoria partirà con due partite a Marassi (contro Atalanta e Juventus), che presuppongono, sia pur fra le mura amiche, una partenza in salita… Ovvio, anzi lapalissiano che, prima o poi, ci saranno da affrontare tutte le altre partecipanti al campionato, tuttavia, ci permettiamo di concordare con Fabio Capello sulle perplessità di un calendario asimmetrico, fra girone di andata e ritorno… C’era bisogno di copiare dagli inglesi?, si è chiesto il pluridecorato tecnico.

Tolto il dente ‘calendario’, rituffiamoci nei tam tam di calcio mercato.

Non di meno non ci si può esimere da una riflessione, nel leggere i media che elencano i giocatori della Sampdoria in orbita Salernitana… Si è ribaltato il mondo, rispetto ai tempi di Paolo Mantovani? I campani, salvati anche grazie ai dieci goal di Emiliano Bonazzoli, dopo non averlo riscattato al prezzo concordato, stanno pensando non solo di accaparrarselo ad un prezzo più basso di quello fissato un anno fa, quando la punta veniva da un campionato a Torino non certo felice come quello appena terminato in Campania, ma addirittura puntano a fare incetta di altri giocatori della Samp, quali Morten Thorsby, Omar Colley e Manuel De Luca. E se, invece, accadesse l’opposto e cioè che Milan Djurić salisse su un treno diretto a Bogliasco? Difficile, perchè le ultime voci danno l’italo bosniaco in direzione Verona…

A chi tifa Sampdoria, non resta quindi che consolarsi con le voci su nuovi giocatori in entrata, che non sono mancate neppure durante questo week end.

Una arriva da Banfield, una città che dista pochi da Buenos Aires, in Argentina e parla di un centrocampista della squadra locale, Giuliano Galloppo, 23 anni fra poco, mezz’ala a tutto campo, che vede bene la porta, oltre ad avere, come tutti i suoi connazionali, buone capacità d’impostazione.

L’altra ha provenienza bresciana, con i siti locali che parlano di concorrenza fra Rondinelle, Atalanta, Genoa e Sampdoria, per l’acquisizione del cartellino di Jens Patrik Wålemark, esterno destro del Feyenoord, con 9 presenze nelle Under 21 svedese.

Il nome odierno più interessante, è tuttavia quello di Alexandru Cicaldau, centrocampista rumeno, classe ’97, che da tempo la Samp cerca di strappare al Galatasaray, come pure stanno facendo Fiorentina e Atalanta.