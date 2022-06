Sampdoria, piacciono Lyanco, Duarte, Bryant Gil e Daniel Maldini

Genova. Il tema rinnovi sta volgendo al termine, con il capitolo dedicato a Fabio Quagliarella ai titoli di coda (manca solo l’ufficialità) e quello di Tomás Rincón alle pagine finali, mentre per Albin Ekdal, qualche dubbio sembra ancora aleggiare sulla trama, che tuttavia si ritiene sarà a lieto fine anch’essa.

Per soddisfare la curiosità dei lettori, spariamo subito le cartucce più interessanti, nella speranza che non siano caricare a salve, perché i nomi sono abbastanza altisonanti e quindi ‘over budget’. Il primo nome è quello di Bryant Gil Salvatierra, attaccante del Valencia, in prestito dal Tottenham, con già 4 presenze nella nazionale spagnola. E’ un esterno mancino, che ha nel dribbling e nella velocità i punti di forza. Farebbe indubbiamente comodo, se Paratici, in virtù dei vecchi trascorsi, lo cedesse ancora in prestito, stavolta alla Sampdoria.

Stesso discorso, se invece di Londra si guarda a Roma, dove forse José Mourinho farebbe più storie a rinunciare (per un anno) a Edoardo Bove, piuttosto che a Gonzalo Villar, che lascerà ancora, molto probabilmente, la capitale, dopo i sei mesi al Getafe. Qui il problema sta nel fatto che i dirigenti giallorossi vorrebbero cederlo a titolo definitivo, mentre quelli del Doria lo vorrebbero in prestito.

Abbiamo ripetutamente parlato delle trattative imbastite col Milan, riguardanti Matteo Gabbia (nome sempre caldo, ma i rossoneri possono alzare il tiro, grazie alle offerte ricevute da Bologna, Empoli e Udinese) e Mattia Caldara (dubbi sulle condizioni fisiche, nonostante un intero campionato giocato nel Venezia), ma oggi sono spuntati due nomi ‘vergini’: Léonardo Campos Duarte da Silva (difensore brasiliano, in rientro al Milan dal team turco Başakşehir) ed l’ultimo discendente della famiglia Maldini, il giovane Daniel, che deve ancora dimostrare di essere all’altezza del papà Paolo e del nonno Cesare, ma che – a quanto visto sinora – di talento ne ha da vendere.

Certo Daniel Maldini non è un difensore, ma quello potrebbe arrivare dal Southampton, dove è finito, dopo le brillanti esperienze a Bologna e Torino (piaceva molto a Siniša Mihajlović); stiamo parlando del brasiliano, con cittadinanza serba, Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović, giocatore ideale anche per Giampaolo, visto che ‘ha due ottimi piedi’, che gli permettono di impostare l’azione dal basso, oltre a saper sfruttare una buona velocità, in fase difensiva. Anche in questo caso, c’è da capire come un player di questo standing, possa essere portato a Bogliasco… I media peraltro battono la notizia ed il dovere del cronista, è quello di riportarle.

Come va pure reso noto il fatto che uno dei papabili centrali difensivi della Samp, il kosovaro Ibrahim Drešević, ha trovato ingaggio in Turchia, nel Fatih Karagümrük, allenato da Andrea Pirlo.

A completare la ‘Maginot’ blucerchiata è destinato ad arrivare il giovane belga Koni De Winter, essendo la Samp in vantaggio su Empoli e Monza, anche se non è da escludere la sorpresa bosniaca Adrian Barišić, difensore dell’Osijek che negli ultimi sei mesi ha vestito la maglia del Frosinone ed il suo piede mancino potrebbe avvantaggiarlo nella scelta di Giampaolo.

Fermo restando la necessità di piazzare i tanti attaccanti rientranti dai prestiti, in caso di riuscita dell’operazione, un posto per una nuova punta potrebbe essere destinato a Mateo Klimowicz, punta dello Stoccarda, con cittadinanza argentina, dotata di elevata velocità, al punto di diventare letale in campo aperto.

Restando ai nomi accostati alla Samp, nei giorni scorsi, anche Keita Balde sembra che stia orientando la prora verso Istanbul, sia pur in un team più nobile, quale a dire il Galatasaray, mentre il sudcoreano Lee Kang-In è segnalato in dirittura Feyenoord.

Quanto ai giovani, il poco utilizzo da parte di Giampaolo di Kristoffer Askildsen, lascia intuire che Faggiano ed Osti dovranno trovargli una sistemazione, fra Spezia, Empoli, Cagliari, Venezia o Copenhaghen, che in passato si sono interessati a lui.

Hanno, infine, estimatori in abbondanza Michael Brentan (Südtirol, Cittadella, Rimini, Renate) e Felice D’Amico (Juve Stabia, Ancona e Pergolettese).