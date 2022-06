Sampdoria, nomi caldi: Marko Pjaca, George Pușcaș e Benjamin Kuscevic

Genova. Parliamo di mercato, ma intanto, a testimonianza del fatto che si sta per entrare nel vivo, oggi alle ore 12, la Lega Serie A presenterà il calendario del campionato 2022/23.

Ciò premesso, partiamo con il treno di notizie.

Ivan Saio e Lorenzo Di Stefano sono pronti per affrontare, da subito, un campionato di Serie A? La domanda andrebbe posta a Felice Tufano, ma ancora più a Marco Giampaolo, visto che a lui spetta la decisione di portarli o meno a Ponte di Legno fra qualche giorno…

Di certo c’è che i due ragazzi, messa alle spalle l’esperienza in Primavera, sono in ‘stand by’ per approcciare il calcio professionistico, tanto è vero che hanno già suscitato l’interesse di due realtà importanti, quali la Reggina, militante in Serie B (nel caso di Di Stefano), e l’Arzignano (Serie C) per Saio. Mentre per la squadra dello Stretto non sono necessarie parole di presentazione, per quanto riguarda la neo promossa società vicentina, è forse il caso di ricordare che proprio da Arzignano, ha spiccato il volo la carriera di Vincenzo Italiano, scelto – nel 2017/18 – come mister proprio dal d.s. Mattia Serafini, che ora – da buon talent scout – ha messo nel mirino Ivan Saio.

Aperta la sezione ‘uscite’ della nostra rubrica di calciomercato, con i giovani, proseguiamo con l’aggiornamento delle voci odierne, relative alla prima squadra.

Tutti vogliono Morten Thorsby, ora perfino la Salernitana (aggiuntasi a Hoffenheim e Napoli, di cui abbiamo parlato ieri). Importante sarà che il norvegese non diventi come la bella di Torriglia, che “tutti a vêuan e nisciûn s’a piggia, ma quando poi a s’é maiâ, tutti orieivan aveila sposâ”…

Del resto, questi sono i rischi delle operazioni di mercato… infatti, uno dei dogmi degli esperti della Borsa di Milano, era: “vendi, guadagna e pentiti”.Sarà comunque difficile pentirsi, se Faggiano ed Osti riusciranno a vendere Antonino La Gumina (in pole Bari, Modena e Palermo, dove aveva svolto la trafila nel settore giovanile), mentre qualche dubbio in più potrebbe esserci per Ernesto Torregrossa (anche per lui il Bari, oltre che il Pisa, che a quanto pare – come di moda – spera di prenderlo a cifre inferiori a quelle previste dal riscatto).

Aprendo il capitolo ‘entrate’, la priorità – anche delle notizie – va data ai difensori, quelli che più servono a Giampaolo, sin da inizio ritiro.

L’ultima voce (che va ad aggiungersi alla infinita carrellata di nomi: Gabbia, Caldara, Cistana, Saatci, De Winter, Zinho Vanheusden, Barba, Lucas Peres, Leverbe, Izzo) arriva dal Brasile e cita un difensore centrale del Palmeiras (classe ’96), che piace anche a Genoa e Fiorentina; si tratta di Benjamin Kuscevic Jaramillo (7 presenze nella Nazionale cilena), di origini croate, che si è svezzato nel Real Madrid B e poi nell’Universidad Catolica di Santiago, prima dell’esperienza nel team di São Paulo. Il rischio? Quello di aver trovato un nuovo Kaique Rocha, ora finito in prestito all’Internacional di Porto Alegre. E forse, allora, il gioco vale più la candela con Ibrahim Drešević, difensore svedese dell’Heerenveen e della nazionale kosovara, peraltro in scadenza di contratto.

Passando all’attacco, un nome che intriga è quello del giovanissimo (è un 2004) attaccante del Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, origini camerunesi, ma naturalizzato tedesco, che sembra sia smanioso di fare copia con l’esperto Quagliarella, per carpirne i segreti.

Sarebbe senz’altro una scommessa più intrigante di quella da farsi con il milanista Lorenzo Colombo (ultimo anno in prestito alla Spal), che verrebbe ad aggiungersi ad un reparto attualmente iper affollato, per il quale viene dato in lizza anche il croato Marko Pjaca, che in tal caso verrebbe a fare il tris di esperienze in squadre della stessa città, avendo già militato, oltre che nel Genoa, anche nei due team di Torino e Zagabria.

Tuttavia, è acclarato che se non venisse riconfermato nessuno fra i rientranti dai prestiti (Bonazzoli, Torregrossa, La Gumina, De Luca, Prelek) e se Caputo dovesse andare alla Lazio, la penuria colpirebbe anche il reparto punte, considerato che la notizia odierna dell’inserimento di Vladyslav Serhijovyč Supriaha fra i convocati della Dinamo Kiev, per il ritiro svizzero del team ucraino, rende ufficiale il suo addio alla Samp e la coppia Moukoko/Praja sarebbe perfetta per affiancare i veterani Quagliarella/Gabbiadini, ma una opzione da non scartare potrebbe essere anche

George Pușcaș (26 banni), attaccante del Pisa, in prestito dal Reading, con 29 presenze nella nazionale rumena, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e che ha giocato in passato militato nelle fila di Bari, Benevento, Novara e Palermo e per il quale di parla di imminente derby di mercato con il Genoa.

Nomi nuovi per il centrocampo, oggi, se ne registra solo uno, quello di Edoardo Bove, Under 21 azzurro che José Mourinho ha già fatto esordire con la Roma e che a dire il vero non sembra intenzionato a lasciar partire facilmente, contrariamente alla dirigenza che, memore della felice avventura di Ciervo a Genova, avrebbe gradito replicare l’esperienza.

Per completezza di informazioni, a livello generale sul calcio mercato, segnaliamo – a chi segue la nostra rubrica – anche le opportunità fornite dal mercato calcistico russo ed ucraino, visto che la FIFA ha deciso di consentire il tesseramento di calciatori appartenenti a club di tali nazioni, che entro il 30 giugno p.v. non dovessero aver raggiunto un accordo con la società di appartenenza, consentendo loro di sospendere i contratti in essere fino al 30/6/23.

Non solo, anche i minori, fuggiti dall’Ucraina, saranno esentati dalle regole che impediscono il trasferimento internazionale prima del raggiungimento del 18esimo anno di età.