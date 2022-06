Sampdoria: meglio Orsolini, Pjaca o Selim Amallah?

Genova. Fra meno di tre giorni si alzerà il sipario del calciomercato e si inizierà a capire quante, fra le tante voci, avevano basi solide e quante inventate alla ricerca di ‘click’…

Oggi, i media battono, per la Sampdoria, la pista Riccardo Orsolini, un autentico ‘bijou’, che a vent’anni, giocando nell’Ascoli, aveva attirato l’interesse della Juventus, disposta ad investire sul suo cartellino, ma mandandolo in prestito all’Atalanta e poi al Bologna, che infine se lo è aggiudicato definitivamente. Giocatore ideale per gli schemi di Siniša Mihajlović (gli piace affondare sulla fascia destra, per poi rientrare ed andare al tiro col suo piede mancino, un po’ come faceva Gabbiadini, nel Doria del mister serbo… ed ecco perché a qualcuno è venuta la bella idea di ipotizzare uno scambio fra Samp e Bologna).

Poco convincenti – per caratteristiche tecniche – anche lo svedese del Feyenoord, Jens Patrik Wålemark e l’argentino Ignacio Pussetto (‘ala destra’, il ruolo di entrambi), mentre appare più confacente al 4-3-1-2 di Giampaolo (perché gira e rigira, da lì si ripartirà) l’ipotesi Marko Pjaca, che all’occorrenza può essere impiegato anche come trequartista o seconda punta e che – come si è sentito dire recentemente dal nostro amico Claudio Onofri – è un giocatore in grado, quando gli va, di ‘spaccare la partita’.

In Belgio, nello Standard Liegi, ecco invece il trequartista (belga marocchino, come Sabiri) Selim Amallah (vanta 19 presenze con la Nazionale africana), entrato, a quanto pare, nell’agenda degli uomini mercato doriani, oltre che in quelli di Sassuolo, Lille, Brugge, Valladolid, insomma mezza Europa…

Tornando nell’ex Jugoslavia, anche da Osijek arrivano indiscrezioni su Adrian Leon Barišić, fresco dal prestito al Frosinone di Fabio Grosso. L’attuale allenatore della squadra croata, Nenad Bjelica (in passato allo Spezia), ha lasciato spazio ad un ritorno nel Bel Paese, anche in prestito… Quindi, visto pure il suo piede mancino, potrebbe essere proprio lui, il difensore centrale con cui Faggiano intende sostituire Magnani.

Un nome giusto per il centrocampo, ben conosciuto dallo stesso d.s. ed idoneo a sostituire il partente Thorsby, è quello di Alberto Grassi, tornato a Parma dopo un bel campionato a Cagliari, ad onta dei tanti problemi degli isolani.

Chi altri parte, per fare cassa? Audero o Falcone? L’ex Juventus, nonostante gli ammortamenti, è ancora appostato a bilancio per cifra talmente alta, che la cessione potrebbe causare una minusvalenza, negatività che il management attuale non può certo permettersi… A meno di cataclismi, partirà, dunque, Wladimiro Falcone, che – essendo cresciuto in casa – produrrà plusvalenza in ogni caso e soprattuto perché piace a Cagliari, Empoli, Lazio, Spezia ed anche Torino.

La serie infinita dei prestiti di Fabio Depaoli (come del resto Jeison Murillo ed altri) continuerà probabilmente a Verona, dove l’Hellas non è disposta a riscattare, ma ad avere ancora il giocatore in rosa, invece sì.

Meritevole di un prestito ‘produttivo’, è Simone Giordano, reduce da una più che positiva stagione a Piacenza, in Serie C (al punto che qualche tifoso si chiede se non sia il caso di provarlo in ritiro a Ponte di Legno). L’ex difensore di fascia sinistra di Felice Tufano è sicuramente pronto per il salto nei ‘cadetti’, tanto è vro che, secondo la stampa irpina – è corteggiatissimo dall’Avellino, che addirittura lo vorrebbe a titolo definitivo. Probabile, invece, che la Samp decida di prolungare il contratto del giocatore, per poi mandarlo a confrontarsi con i marpioni della Serie B… chissà se con la maglia verde dei campani, oppure con quella bianconera dell’Ascoli… Infatti, se Leonardo Benedetti insiste nel voler andare a Bari, anziché ad Ascoli, gli uomini mercato della Samp, devono pur trovare una contropartita tecnica per arrivare a Dario Šarić, perché è chiaro che la ricerca dei ‘Sabiri’, invocata da Giampaolo, sarà uno dei focus del mercato blucerchiato.

A tal riguardo, una buona idea potrebbe essere Nicolò Armini, compagno al Piacenza proprio di Giordano… E’ un difensore centrale, di piede sinistro anche lui, col difetto di essere di proprietà della Lazio (difficile trattare con Tare), ma sul quale si potrebbe scommettere, magari chiedendolo a parziale conguaglio del trasferimento in biancoazzurro di Ciccio Caputo, che i biancoazzurri vorrebbero come vice Immobile.