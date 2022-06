Sampdoria: Lazard trova un acquirente prima della fine del mercato?

Genova. Quale migliore notizia per chi tifa Sampdoria, poteva arrivare oggi, se non una dichiarazione dell’A.D. di Lazard Italia che auspica di trovare un acquirente prima della fine del mercato? Sono state le parole di Marco Samaja, che mettono in penombra le voci di mercato di giornata che il cronista aveva approntato… che comunque sottoponiamo al lettore.

Dopo l’assenso della Juventus a mandare in prestito Koni De Winter alla Sampdoria, anche il giovane difensore belga ha dato il suo okay all’esperienza genovese, contando di ripetere quanto di buono fatto dall’ex compagno Radu Drăgușin, che – prima di passare a gennaio alla Salernitana – aveva cumulato 14 presenze con la maglia blucerchiata, pur dovendosi confrontare con l’agguerrita concorrenza di Colley, Ferrari, Magnani ed Yoshida, due dei quali peraltro ora partiti per altri lidi.

De Winter è stato il giocatore più giovane della Juventus, a partire titolare in una gara di Champions League, apprezzato da Allegri per la sua duttilità tattica (stopper/terzino/centrocampista) e potrebbe inserirsi facilmente anche negli schemi di mister Giampaolo.

Stando ai media, Riccardo Pecini sembra aver messo nel mirino ‘mezza’ Samdoria… il nome Kristoffer Askildsen (appetito anche dal Cagliari) era già saltato fuori in passato, ma ora si sono aggiunti anche quelli di Emiliano Bonazzoli, Valerio Verre ed Alex Ferrari.

Tutti in prestito, ovviamente… e sono operazioni che potrebbero starci con Askildsen e Verre, ma rinunciare a Ferrari, adesso che non si sono ancora trovati i sostituti di Yoshida e Magnani, sembrerebbe folle e prestare Bonazzoli ad una concorrente per la ‘non retrocessione’, ancora di più, visto quanto ha fatto lo scorso anno a Salerno!

Intanto, la ‘bella di Torriglia’, Thorsby, non ha nessuna intenzione di accettare la corte di Salernitana e Cremonese, in quanto intenzionato a considerare solo offerte di squadre ‘big’ (Napoli o Bundesliga, Union Berlino e Hoffenheim).

Attenzione, ricordiamoci come la Samp lo prese a paramento zero dal team olandese Heerenveen e facciamo mente locale pure al proverbio latino: “Qui gladio ferit, gladio perit” (chi di spada ferisce, di spada perisce)…

Rimandata a data da destinarsi l’operazione Dario Šarić con l’Ascoli, anche perché Leonardo Benedetti (eventuale contropartita) preferisce l’opzione Bari, a quella marchigiana od alto atesina del Südtirol.

Dopo aver lanciato Matteo Stoppa, la Juve Stabia pondera di fare altrettanto con Felice D’Amico e l’idea non è per niente male, perché i due giocatori hanno caratteristiche tecniche simili e per l’ex Gubbio potrebbe essere una buona opportunità.

Altra buona notizia, arriva comunque da Cervia, anzi dal profilo Instagram di Manolo Gabbiadini, che ha pubblicato una sua foto in occasione di una sfida in loco fra ‘All Stars’.