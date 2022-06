Sampdoria, il futuro è dei giovani

Genova. Si partirà dai giovani, magari non dai sei della Primavera cui è stato appena rinnovato il contratto (per loro è auspicabile un’esperienza in prestito in Serie C), ma molto probabilmente da quelli che il management, addetto al mercato, andrà a pescare, ovunque il budget consentirà di arrivare.

E molto facilmente ci saranno i ‘marpioni’ Quagliarella, Ekdal e Rincon a ‘tenerli per mano’, visto che a detta di Lanna è in agenda un tavolo rotondo per trovare la quadra al loro rinnovo. Lo stesso presidente ha esternato la prima necessità di mercato: il reparto difensivo centrale, dato che Maya Yoshida non rinnoverà e Magnani è tornato all’Hellas Verona, per fine prestito.

Il secondo ‘step’ da affrontare, sarà la valutazione del da farsi con i tanti giocatori di rientro dai prestiti… alcuni hanno fatto bene, altri meno… ma la parola definitiva spetterà in ogni caso a mister Giampaolo, che chissà se – ad esempio – vorrà dare un’occhiata in ritiro a Nik Prelec, ormai ripresosi dal brutto infortunio patito e reduce dal prestito dall’Olimpia Lubiana e da positive prestazioni, che lo hanno portato proprio nei giorni scorsi a giocare i minuti finali, nella vittoriosa partita della Slovenia, che ha battuto, per 2-1, l’Inghilterra fuori casa.

Sempre Lanna ha detto, ‘apertis verbis’, che il mercato si baserà sulla ricerca di giovani di valore, che possano essere investimenti per il futuro…

Ecco, allora, fra i nomi che continuano a circolare, quello di Lucas Peres, difensore centrale del Chiasso, seguito peraltro anche da Como e Monza, per non parlare di Napoli ed Juventus.

Proprio ad un paio di belle speranze della società bianconera di Torino, la Sampdoria sta rivolgendo le proprie attenzioni, dopo che hanno brillato in prestito in Serie B. Si tratta dei centrocampisti Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia (entrambi del 2001), il primo nella Cremonese, neo promossa – anche grazie a lui – nella massima serie ed il secondo nel Vicenza.

Se, tuttavia, esiste una piazza dove i media vanno a scovare talenti in ottica Sampdoria, questa è quella marchigiana di Ascoli, dove evidentemente ritengono gli uomini mercato blucerchiati siano avvantaggiati dalla operazione Sabiri… Ed infatti, oltre a continuare a dare spago al possibile trasferimento a Genova di Dario Šarić (con Leonardo Benedetti a parziale conguaglio), adesso si dà in orbita Samp anche un altro giovane talento, Michele Collocolo (3 goal e 3 assist, in 34 presenze, nell’ultima Serie B, giocando da centrocampista).

Per quanto concerne i movimenti in uscita, la Salernitana – a quanto pare restia a pagare la cifra del riscatto di Bonazzoli – cerca sempre in casa Sampdoria un’alternativa, individuata in Manuel De Luca… Che dire? Speriamo che, in tal caso, questa volta, da buoni genovesi, se lo facciano pagare subito…

Chi ha buon mercato, è Medhi Léris, che forte della buona annata a Brescia. È ora inseguito da Cremonese, Lecce e Verona… ma non farebbe comodo alla Samp?

Intanto, Ricardo Pecini, oltre a Carlo Osti, sta cercando di convincere anche l’allenatore dei portieri del Doria, vale a dire Fabrizio Lorieri, a raggiungerlo allo Spezia, dove lavora il fratello Simone come preparatore atletico.