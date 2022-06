Sampdoria, il calendario blucerchiato della Serie A 2022/2023: esordio contro l’Atalanta

Nasce oggi la Serie A stagione 2022/2023. La Sampdoria, dopo la salvezza tribolata della scorsa stagione, esordirà in casa contro l’Atalanta.

Girone di andata

Giornata 1 (14/o8): Sampdoria – Atalanta; Giornata 2 (21/08): Sampdoria – Juventus; Giornata 3 (28/08): Salernitana – Sampdoria; Giornata 4 (31/08): Sampdoria – Lazio; Giornata 5 (4/09): Hellas Verona – Sampdoria; Giornata 6 (11/09): Sampdoria – Milan; Giornata 7 (18/09): Spezia – Sampdoria; Giornata 8 (2/10): Sampdoria – Monza; Giornata 9 (9/10): Bologna – Sampdoria; Giornata 10 (16/10): Sampdoria – Roma; Giornata 11 (23/10): Cremonese – Sampdoria; Giornata 12 (30/10): Inter – Sampdoria; Giornata 13 (6/11): Sampdoria – Fiorentina; Giornata 14 (9/11): Torino – Sampdoria; Giornata 15 (13/11): Sampdoria – Lecce; Giornata 16 (4/01): Sassuolo – Sampdoria; Giornata 17 (8/01): Sampdoria – Napoli; Giornata 18 (15/01): Empoli – Sampdoria; Giornata 19 (22/01): Sampdoria – Udinese.

Girone di ritorno

Giornata 20 (29/01): Atalanta – Sampdoria; Giornata 21 (5/02): Monza – Sampdoria; Giornata 22 (12/02): Sampdoria – Inter; Giornata 23 (19/02): Sampdoria – Bologna; Giornata 24 (26/02): Lazio – Sampdoria; Giornata 25 (5/03): Sampdoria – Salernitana; Giornata 26 (12/03): Juventus – Sampdoria; Giornata 27 (19/03): Sampdoria – Hellas Verona; Giornata 28 (2/04): Roma – Sampdoria; Giornata 29 (8/04): Sampdoria – Cremonese; Giornata 30 (16/04): Lecce- Sampdoria; Giornata 31 (23/04): Sampdoria – Spezia; Giornata 32 (30/04): Fiorentina – Sampdoria; Giornata 33 (3/05): Sampdoria – Torino; Giornata 34 (7/05): Udinese – Sampdoria; Giornata 35 (14/05): Sampdoria – Empoli; Giornata 36 (21/05): Milan – Sampdoria; Giornata 37 (28/05): Sampdoria – Sassuolo; Giornata 38 (4/06): Napoli – Sampdoria.

Torneo “spezzato” dal Mondiale

Si inizia sabato 13 agosto e si finisce domenica 4 giugno. Prima della Coppa del Mondo, si svolgeranno 15 giornate (infrasettimanali il 31 agosto e il 9 novembre). La prima sosta, per lasciare spazio alle nazionali (Nations League), sarà tra il 19 e il 27 settembre.

I Mondiali del Qatar inizieranno il 21 novembre e finiranno il 18 dicembre, la sosta sarà dal 13 novembre al 4 gennaio. Dopo la ripresa, altra sosta per qualificazioni europee delle nazionali il 26 marzo e turno infrasettimanale il 3 maggio.

I criteri della compilazione del calendario

Anche quest’anno il calendario è asimmetrico sul modello della Premier League. Asimmetricità doppia: sia nella composizione sia all’interno di una stessa giornata rispetto all’andata. Due squadre non si possono incrociare prima che siano trascorsi 8 turni. Nessun derby alla prima giornata o negli infrasettimanali. Niente sfide tra squadre impegnate in coppe europee nelle giornate di campionato comprese tra due turni delle stesse. Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina non possono incontrarsi nei turni infrasettimanali.