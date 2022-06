Sampdoria, è l’ora dei grandi nomi

Genova. Peccato abbia 35 anni compiuti da poco più di un mese, altrimenti ci sarebbe da strabuzzare gli occhi! Francesc Fàbregas alla Sampdoria, dopo 212 partite con Arsenal, 98 col Barcellona, 138 col Chelsea e 54 col Monaco, inframezzate da 110 con la Nazionale spagnola? Non sarebbe male, l’idea di Antonio Romei, visto che ‘Cesc’ è attualmente svincolato, lasciato libero dai monegaschi, a seguito dei tanti guai fisici che hanno contraddistinto i suoi ultimi tre anni di carriera in Francia… Un rischio percorribile? Tutto sta a vedere fin dove è disposto ad arrivare lo spagnolo, a livello di decurtazione dello stipendio

Per una possibile ‘bomba’ in entrata, eccone una, altrettanto clamorosa, in uscita: Erling Braut Håland (no, non vuole venire alla Sampdoria) sta sponsorizzando il connazionale Morten Thorsby con Pep Guardiola, come possibile rinforzo della rosa del Manchester City e davvero sarebbe intrigante vedere quanto le qualità eccelse del tecnico catalano sarebbero in grado di ‘addolcire’ i ruvidi piedi del norvegese blucerchiato, inserito in un contesto di fuoriclasse che dà del tu alla palla.

Nei giorni scorsi si parlava di un possibile tris di giovani juventini alla Sampdoria (Fagioli, Ranocchia e Vrioni), oggi è entrata la quarta carta a fare poker: Koni De Winter, difensore centrale dell’Under 23 bianconera, potrebbe seguire la strada tracciata lo scorso anno da Radu Drăgușin, cui D’Aversa aveva concesso parecchio spazio lo scorso inizio campionato. Il belga, classe 2002, ha già collezionato sei presenze con l’Under 21 del suo paese e due in Champions League, contro Chelsea e Malmoe, oltre ad un intero campionato di Serie C.

Sempre a proposito di giovani, dalla stampa sarda giunge voce di un possibile scambio tra Samp e Cagliari, per riportare nell’isola Nicola Murru e far arrivare a Bogliasco il fantasista corso Matteo Tramoni, un 2000 che ha fatto bene a Brescia lo scorso anno e che potrebbe ripetere l’exploit di Abdelhamid Sabiri in blucerchiato.

Prosegue infine il pressing di Riccardo Pecini sui tesserati Samp… non solo vorrebbe con se allo Spezia, Carlo Osti e Fabrizio Lorieri, ma anche Sergio Spalla, l’attuale ‘match analyst’ doriano… e siccome ‘chi dorme non piglia pesci’, alla Samp si starebbero tutelando, sondando Luigi Turci, sempre nell’ottica di arricchire la Sampdoria di sampdoriani.

Tra l’altro il nuovo preparatore dei portieri, potrebbe non allenare Emil Audero, visto che – stando alle voci che arrivano da Roma – Igli Tare sta pendando a lui come alternativa a Marco Carnesecchi, il portiere di proprietà Atalanta, reduce da una grande annata con la Cremonese.

Proseguendo con le news in uscita, su Ernesto Torregrossa sta facendo un ‘pensierino’ il Bari (magari in coppia con La Gumina?), mentre restando sempre ai centravanti doriani in prestito, il Pisa sta anche lui guardando in casa Samp, nello specifico Manuel De Luca.

Repulisti di punte a Bogliasco? Così sembra, se fossero vere le voci che danno Ciccio Caputo fra i possibili partenti… destinazione Lazio, a fare il vice di Immobile, con il giovane Akpa Akpro a fare la litoranica tirrenica verso nord… e se dobbiamo essere sinceri, tutte le volte che abbiamo visto giocare il centrocampista ivoriano (17 partite in Nazionale), ci ha sempre fatto una bella impressione…

Quattro punte in uscita, per una in entrata… che sarebbe davvero clamorosa? Alla ricerca di un caso ‘alla Montella’, è uscita alla ribalta un’altra ‘bomba di mercato’, che sembra davvero tale… peccato che i costi siano del tutto insostenibili! La voce riguarda Krzysztof Piątek, esploso nel Genoa nel 2018/19 e poi passato per Milano, Hertha Berlino (che ne detiene il cartellino) e Fiorentina… La nostra impressione? Difficile rivederlo a Marassi, in veste di padrone di casa.

Prospettive brillanti per Tommaso Augello, dato tra i papabili futuri milanisti, in qualità di vice Theo Bernard François Hernández, la ‘scheggia’ francese di origini spagnole.

Ed una estate ricca di soddisfazioni sembra attendere anche Leonardo Benedetti, visto che è sulla bocca di tutti… La Samp avrebbe piacere di usarlo come pedina di scambio per arrivare a Dario Šarić, ma intantodeve registrare le richieste di informazioni da parte di Bari, Südtirol, , Cesena ed ora anche del Frosinone… Comunque vada, l’ex spezzino cascherà in piedi!