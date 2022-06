Sampdoria: C.d.A. alle spalle, bisogna trovare 4 o 5 giocatori alla Sabiri

Genova. Parlare di mercato oggi, con tutto quello che (non) bolle in pentola, può indubbiamente sembrare aleatorio, ma perché privare i lettori di un sunto delle voci di radio mercato, senza dover rincorrere i vari siti alla ricerca di ‘click’?

Intanto il C.d.A., appena tenutosi, ha confermato il rispetto di tutti gli adempimenti necessari all’iscrizione al prossimo campionato, che – al di là delle incontrollate voci sul ‘capitolo cessione’ – andrà comunque programmato per tempo, a partire dall’organizzazione del ritiro, a Ponte di Legno (programmato per il prossimo 9 luglio), la cui base di partenza dovrà essere l’individuazione dei partecipanti.

In mancanza di rivoluzioni copernicane, lo staff tecnico (sotto contratto) non potrà che essere confermato, salvo la probabile elisione della doppia figura, al di là delle vesti, del doppio direttore sportivo. Difficile, oltre che soprattutto costoso, si possa proseguire con ‘due teste’, per cui nell’ipotesi di uno scioglimento dei contratti di entrambi (Osti, ad esempio, è stato invitato da Pecini a raggiungerlo allo Spezia), ecco che i media hanno individuato tra Pietro Accardi o Marco Branca (due ex), colui che potrebbe assumersi l’onere della prossima difficilissima campagna acquisti

Impensabile, chiunque sia l’uomo in frac, che possa davvero portare, in alta Valle Camonica, il trequartista sudcoreano del Maiorca, Lee Kang-in, oppure il difensore albanese della Roma, Marash Nikolin Kumbulla, stante i prezzi ‘off limits’ dei due, mentre potrebbero avere attendibilità i nomi del centrocampista bosniaco dell’Ascoli, Dario Šarić (uno di quei 4 o 5 che Giampaolo si è prefissato scoprire in Serie B, con magari quelli del brasiliano Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato del Lecce e di Filippo Ranocchia, juventino in prestito al Vicenza, oltre al kosovaro Ibrahim Drešević, difensore dell’Heerenveen, in scadenza di contratto.

La prima cosa, cui saranno chiamati a fare gli uomini mercato, sarà indubbiamente l’alleggerimento dei costi d’ingaggio, lasciando liberi giocatori col contratto in scadenza, come Maya Yoshida e magari trattando al ribasso quello di altri, tipo Fabio Quagliarella, Tomás Rincón ed Albin Ekdal (fresca la voce sullo svedese). Tra gli altri ‘che costano’, bisognerà pazientare con Manolo Gabbiadini (per via dei tempi di recupero da infortunio), mentre si andrà alla ricerca di sbocchi di mercato per Francesco Caputo (Lazio?), Omar Colley, Emil Audero e il rientrante Jeison Murillo. Poi c’è Antonio Candreva, reduce da un ottimo avvio di campionato con D’Aversa e ripresosi solo nel finale con Giampaolo… Sembra lo voglia Galliani al Monza, insieme a Sensi, ma quest’ultimo non è più un problema genovese, ma meneghino.

Per lo stopper gambiano, Colley, si parla di un possibile scambio (con cash pro Doria) con Karol Linetty, che a Torino non ha di certo trovato gloria e che quindi i granata è ipotizzabile abbiano voglia di piazzare altrove.

Ha appeal sul mercato Morten Thorsby, a quanto pare messo nel mirino da quello che sarebbe stato il ‘top’ come d.s. per la Samp, Giovanni Sartori, che invece è stato ufficializzato dai felsinei, che potrebbero aggiungere cash alle casse blucerchiate, comprando Manuel De Luca.

In Abruzzo, circola, da tempo, la voce di un interessamento del Doria verso Marco Delle Monache, attaccante del Pescara, finito nel mirino anche di Juventus, Fiorentina e Sassuolo… troppa concorrenza?

Sfumato il riscatto obbligatorio di Torregrossa, da parte del Pisa, anche per l’ex Brescia si dovrà cercare una collocazione (il neo promosso Modena, come riporta la stampa locale?) e lo stesso discorso va fatto per La Gumina (Bari?), mentre sinceramente al franco algerino, Mehdi Léris potrebbe essere offerta la chance di farsi studiare in ritiro da Giampaolo, visto il ridotto apporto economico che potrebbe offrire la sua cessione, nonostante il buon campionato in quel di Brescia.

Due news riguardanti i giovani: Emanuel Ercolano, dopo la positiva esperienza al Latina (Serie C), adesso ha richieste dal Pordenone, mentre il centrocampista corso, Mattéo Tramoni (ultimo campionato nel Brescia, in prestito dal Cagliari) rientra anche lui nella cerchia dei 4 o 5 giocatori ‘alla Sabiri’, che si spera di portare a Bogliasco.

Ma, a proposito di giovani e di staff tecnici, la dirigenza della Sampdoria non deve sottovalutare il rischio di perdere Felice Tufano, autore con la Primavera di due campionati monstre, che voci milanesi danno come adocchiato dall’Inter.