Sampdoria, analisi dei convocabili per il ritiro estivo

Genova. In vista del ritiro estivo a Ponte di Legno, fissato dal 9 al 23 luglio, i giocatori della Sampdoria si ritroveranno – a Bogliasco – fra un paio di settimane (il 6/7) per una serie di test, atti a valutare lo stato di forma e salute dei convocati.

Ecco, appunto, chi saranno i convocati? La rosa dei giocatori a disposizione di Giampaolo (al netto delle eventuali entrate e/o uscite che potranno nel frattempo intervenire), in teoria, è alquanto folta e per soddisfare la curiosità dei lettori di Genova 24 ed Ivg Savona, ci siamo cimentati a stilarla:

N° 4 portieri:

Emil Audero, Wladimiro Falcone, Nicola Ravaglia, Ivan Saio.

N° 16 difensori, senza contare Andrea Conti (in fase di recupero da intervento al ginocchio):

Tommaso Augello, Omar Colley, Bartosz Bereszyński, Alex Ferrari, Nicola Murru, più i ‘fuori quota’ per la Primavera, Francesco Migliardi, Luigi Aquino, Giovanni Bonfanti, Marco Somma, Simone Napoli ed i rientrati dai prestiti Jeison Murillo, Fabio Depaoli, Simone Giordano, Emanuel Ercolano, Antony Angileri, Tommaso Farabegoli.

N° 15 centrocampisti (senza tener conto di Ronaldo Vieira, reduce da intervento alla caviglia e nemmeno di Tomás Rincón ed Albin Ekdal, che a tutt’oggi non hanno ancora rinnovato):

Morten Thorsby, Kristoffer Askildsen, Simone Trimboli, Gerard Yepes Laut, Antonio Candreva, Abdelhamid Sabiri, Mikkel Damsgaard, ma comprensivo dei rientranti dai prestiti Mehdi Léris, Valerio Verre, Leonardo Benedetti, Michael Brentan e dei Primavera Alfonso Sepe, Flavio Paoletti, Marco Bontempi, Omar Malagrida.

N° 12 attaccanti (al netto del recuperando Manolo Gabbiadini e del tuttora senza contratto Fabio Quagliarella):

Francesco Caputo, Vladyslav Supriaha (il cui prestito era biennale), i rientranti Federico Bonazzoli, Manuel De Luca, Ernesto Torregrossa, Antonino La Gumina, Nik Prelec, Matteo Stoppa, Erik Gerbi, Felice D’Amico e dei Primavera Daniele Montevago e Lorenzo Di Stefano.

Un totale di 47 giocatori (cui andrebbero aggiunti 3 infortunati e 3 per i quali è ipotizzabile il rinnovo del contratto, ma comprensivo di una dozzina di ragazzi della Primavera, che Tufano potrebbe utilizzare ancora come ‘fuori quota’), che saranno sottoposti ad un preventivo taglio del mister, che deciderà chi portare con sé, ritenendolo in teoria utile (senza tenere conto delle prospettive mercato) e chi ‘lasciare nelle mani’ di Faggiano (già, perché Osti sembra sempre più vicino allo Spezia), nella speranza che il d.s. sia tanto bravo da trasformarli in ‘cash’ o quanto meno trovi loro una sistemazione in prestito.

Ancora pochi giorni e la curiosità, nostra e dei lettori, troverà soddisfazione.