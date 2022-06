Genova. “Partita finisce quando arbitro fischia”. Matteo Salvini cita Vujadin Boskov durante il comizio che ha chiuso la campagna elettorale per Marco Bucci in largo XII Ottobre, una tradizione che si ripete ormai da sette anni. E il leader della Lega, guest star della giornata prima che sulla città cali il silenzio elettorale, non è l’unico a sottolineare il concetto. Il timore del centrodestra è che l’affluenza in calo possa attenuare il vantaggio rilevato dai sondaggi e condurre al secondo turno.

“Tutti i dati dicono che qui si vince al primo turno – riconosce Salvini -. Sono orgoglioso di quello che ha fatto Bucci, della scelta della Lega cinque anni fa. Spero solo che tanta gente vada a votare senza dare per scontata la vittoria, perché fino a quando le urne sono aperte nessuno ha vinto. Noi abbiamo combattuto ma ha avuto la meglio la signora Lamorgese: negli ultimi anni si è sempre votato la domenica e il lunedì, quest’anno no, solo la domenica a scuole chiuse e con 40 gradi. Il voto di ogni singolo genovese farà la differenza”.

In piazza oltre 500 persone in rappresentanza di tutti gli schieramenti che sostengono la ricandidatura di Bucci. “Uniti si vince, divisi non si va da nessuna parte: viene prima la squadra degli interessi di parte e di partito”, rimarca Salvini che però ai giornalisti che lo intervistano in disparte afferma di essere convinto che “il centrodestra andrà compatto a vincere le prossime elezioni politiche con la Lega alla guida della coalizione”. Risultato che sarà difficile da ottenere a Genova visto che la partita è anche interna alla coalizione, con le liste civiche pronte a fare bottino pieno e Fratelli d’Italia che sgomita sull’onda della crescita registrata in tutto il Paese.

Anche nell’ultimo giorno di campagna elettorale, Bucci si conferma in vena di grandi promesse: “Tra cinque anni Genova sarà una grande città internazionale, con tutte le infrastrutture di cui ha bisogno, con 700mila persone, con tante persone contente di vivere qui e soprattutto tanto persone che vorrebbero venire a vivere, lavorare e trascorrere il tempo libero qui”.

Poi ribadisce: “Sono in gioco i prossimi cinque anni di Genova. I genovesi devono scegliere se vogliono lasciare a chi ha costruito il ponte San Giorgio o ai signori del no che hanno fermato Genova e non l’hanno mai fatta ripartire. Noi abbiamo rimesso in moto la città”. La prima cosa se sarà eletto? “Anzitutto dovremo fare la giunta e il consiglio comunale, dopodiché dovremo fare in modo che tutti i progetti siano cantierabili e pensare ai due grossi progetti che stiamo facendo per aumentare le risorse: un miliardo per la manutenzione della città, il sociale che arriverà a 80 milioni raddoppiando il budget rispetto a quello che abbiamo trovato”.

guarda tutte le foto 14



Salvini chiude la campagna elettorale di Bucci

Per il manager Bucci, “prestato” ormai da cinque anni alla politica, è la seconda campagna elettorale. Lui dice che è stata più difficile della prima: “Mi sono reso conto sulla mia pelle che fare il sindaco e fare campagna elettorale sono due cose quasi impossibili. In futuro magari la legge prevedrà che il sindaco che si vuole ricandidare lasci al vicesindaco. Ho dovuto stringere tutte le viti e i bulloni per fare le cose come volevo farle”.

“Churchill diceva che i politici diventano statisti quando dalle prossime elezioni cominciano a occuparsi delle prossime generazioni. A Genova lo abbiamo fatto e credo sia per questo che vinceremo le elezioni – commenta il presidente ligure Giovanni Toti -. Genova racconta senza bisogno di campagna elettorale una città diverse, una città cambiata, con un entusiasmo, un’aspettativa del futuro, una voglia di essere un modello. Dall’altra parte ho sentito poco e quel poco rimbombava anche di vuoto. Ho sentito parlare di una città a due velocità, cosa che francamente era prima e non è adesso, visto che quest’amministrazione sta rifacendo al tempo stesso la Diga di Begato e il Waterfront di Renzo Piano. Noi siamo per una città accogliente, equa, solidale ma meritocratica e che ha voglia di correre e gareggiare per i primi posti in classifica. Credo che i genovesi questo lo sappiano e così premieranno l’amministrazione”.