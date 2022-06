Salute e giovani, De Martini (Vince Genova): “Puntare sulla prevenzione e sull’Università”

Genova. “Sono due i progetti che possono cambiare la vita di noi cittadini genovesi. Il primo riguarda la salute e la prevenzione, il secondo invece i giovani” afferma Isabella Susy De Martini, candidata in consiglio comunale nella lista Vince Genova, a sostegno del sindaco Marco Bucci.

De Martini, medico di bordo, docente e già parlamentare europea nella VII Legislatura, membro della squadra di esperti nominati dal sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, Andrea Costa, spiega: “Genova è la città con il maggior numero di anziani, per questo è ancora più importante fare prevenzione, affinché si riesca ad arrivare in salute per godersi la pensione per cui si è tanto lavorato. Fare prevenzione è facile grazie alla collaborazione con le farmacie, perché i medici curanti sono spesso troppo oberati. Le farmacie dovrebbero occuparsi di misurare la pressione e la glicemia, due volte all’anno”.

E continua spiegando il secondo punto: “È importante portare i giovani a Genova, anche perché le attività commerciali fioriscono di più quando ci sono giovani che son quelli che consumano di più, dai ristoranti, cinema e taxi. I giovani fanno vivere la nostra città. Tutto questo è possibile favorendo l’inserimento a Genova di prestigiose università internazionali e portando in città quei master così ambiti per trovare lavoro. Ho già avviato colloqui con la London Business School e con Stanford University e sarebbero ben lieti di fare accordi con la nostra università. Spero di potermi occupare di questo progetto, sotto lo slogan ‘Genova è una città dove andare a studiare'”.

De Martini conclude spiegando che si tratta di un progetto che si appoggerebbe sull’università di Genova, quindi sarebbe un progetto a costo zero, che avrebbe il solo scopo di portare borse di studio per i ragazzi più in gamba in modo da creare occasioni di lavoro.