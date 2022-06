Sailing for children in hospital: per i piccoli ricoverati del Gaslini una mattina a bordo di 100 ARCA

Genova. Si è svolto questa mattina l’evento Sailing for children in hospital – cleaning the sea edition all’NH Porto Antico di Genova, organizzato con la collaborazione di ARCA Fondi Sgr, Banca Carige, Fast and furio sailing team e Il Porto dei piccoli. L’iniziativa rientra nell’ambito della tre giorni “Un mare di opportunità. Blue economy e crescita sostenibile” in occasione dell’arrivo a Genova della Rolex Giraglia 2022.

Hanno partecipato i bambini in cura presso l’Istituto Gaslini di Genova e bambini delle Case di accoglienza, accompagnati dai professionisti del Porto dei piccoli.

Tutti loro sono saliti a bordo del Maxi 100 ARCA Sgr e hanno seguito le attività didattiche dei biologi marini del Porto dei piccoli per sensibilizzare i bambini sulle tematiche della tutela dell’ambiente, sulla salvaguardia degli oceani e sulla sostenibilità.