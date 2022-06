Rossi (Lega): “Genova non deve essere solo una città di anziani, ma deve guardare al futuro”

Genova. “Una delle priorità per Genova è il potenziamento occupazionale della città, quindi cercare di investire maggiormente le risorse che arriveranno dal Pnrr, impegno che deve essere interistituzionale, da parte di Comune Regione e Governo, per rilanciare questa città, principale porto del Mediterraneo. Quindi si parla si lavoro anche da un punto di vista commerciale, industriale e infrastrutturale” a dirlo Davide Rossi, consigliere comunale della Lega.

E prosegue: “Altro tema importante è il supporto sociale, che in questi anni è venuto a mancare anche a causa della pandemia e della crisi economica. L’Amministrazione nei prossimi cinque anni deve mettere ‘un nodo al fazzoletto’ nei confronti dei propri cittadini, soprattutto dei quartieri un po’ più in difficoltà. Ci sono infatti tanti centri storici, da Levante a Ponente, che vanno valorizzati, sotto ogni punto di vista.”

E conclude: “Da presidente della commissione lavori pubblici, occorre sottolineare i tanti cantieri di riqualificazione urbana, da Levante a Ponente, che vanno gestiti e continuati a essere supportati. Altri invece partiranno, come per esempio l’Hennebique. Spero si possa dare un cambio di passo a questa città. Genova non deve essere solo una città di anziani, ma una città che guarda al futuro, moderna e europea”.