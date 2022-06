Roberto Malvasio allo slalom “Busalla-Crocefieschi”

Busalla. Ci sarà anche Roberto Malvasio tra i sessantotto concorrenti che domenica si sfideranno nel ritrovato slalom “Busalla-Crocefieschi”. Il pilota di Ronco Scrivia, al suo secondo impegno stagionale dopo la partecipazione alla cronoscalata “Sarnano – Sassotetto” – Trofeo Scarfiotti, sarà in gara con una Hyundai i20 R5 che gli sarà messa a disposizione dalla Bernini Rally.

Non è la prima volta che il portacolori della Winners Rally Team utilizza la vettura coreana. L’aveva già guidata, con soddisfazione, sul finire del 2020 al 2° “Challenge Valpolcevera” – 10° Challenge del Lupo, sul circuito di Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia.

“Per svariati motivi – osserva Roberto Malvasio – quest’anno sto correndo davvero poco e, siccome la voglia è sempre tanta, ho deciso all’ultimo di partecipare a questo slalom che, per me, è un po’ la gara di casa. Tra l’altro, con un percorso tecnico e sole otto postazioni di “birilli”, sarà come disputare una mini cronoscalata. Ovviamente, ho un solo obbiettivo, quello di divertirmi. Conosco la vettura, è un mezzo performante e molto professionale: probabilmente non è l’ideale per cimentarsi in uno slalom ma ha tutto quanto serve per farmi divertire”.