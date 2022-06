Riva Trigoso, picchiata nel ristorante dove lavorava: 45enne finisce in ospedale

Riva Trigoso. Una donna di 45 anni, che lavorava come cameriera in un bar di Riva Trigoso, è finita al pronto soccorso dell’ ospedale di Lavagna dopo essere stata colpita al volto all’interno del locale dove era tornata per chiedere di essere pagata.

E’ successo questa mattina. La donna, che avrebbe litigato con i proprietari (una donna e un uomo) ne avrà per almeno due settimane.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sestri levante, il 118 e l’ambulanza. I militari stanno verificando la dinamica dei fatti e il numero di persone effettivamente coinvolte.

La donna al momento non ha voluto sporgere querela. Indagini in corso.