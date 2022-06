Recco: rifatta la segnaletica orizzontale

Recco. Il sindaco Carlo Gandolfo comunica che è in corso il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo le strade in centro e nelle frazioni.

Nelle ultime settimane sono stati portati a termine numerosi interventi tra cui in via Ansaldo, in via Montefiorito, salita Priano, via Liceti, via Mons. Ferrari, via Milano, via Assereto, via Roma, via Amalfi, via Milite Ignoto, piazza S. Giovanni Bono, piazza Nicoloso da Recco, piazza Matteotti, via Filippo Da Recco, via XXV Aprile. L’attività proseguirà anche nelle prossimi giorni.

“La segnaletica esistente era diventata ormai poco visibile − sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo − e, per rendere la viabilità più sicura a tutti gli utenti, si è deciso di procedere a un’intensa attività di tracciamento della segnaletica orizzontale, con la delimitazione delle corsie, degli attraversamenti pedonali, degli stalli, e di posizionamento di quella verticale. L’attività è in corso da diverse settimane in centro e nelle strade frazionali, per mettere in sicurezza la circolazione stradale e per recuperare, dove possibile, anche posti auto e moto. Abbiamo destinato consistenti risorse per l’ammodernamento e la messa in sicurezza delle strade e tale orientamento proseguirà anche nei prossimi mesi, per interessare tutte le strade comunali e renderle sempre più sicure alla circolazione di pedoni e veicoli”.