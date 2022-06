Recco: il 30 giugno temporanea interruzione dell’acqua, ecco le vie coinvolte

Recco. Domani, giovedì 30 giugno, si verificherà una temporanea interruzione dell’erogazione di acqua a Recco per consentire l’esecuzione di lavori che collegheranno un tratto di nuova condotta idrica all’interno del cantiere dei sifoni della fognatura in via Giustiniani.

Lo rende noto Iren, preventivando il distacco nell’acqua dalle ore 9 e fino alle ore 16 nelle seguenti vie:

via della Né

via Privata Orchidea

piazzetta Solari

via Privata Magnolia

piazzale Due Giugno

via delle Torri

Piazzale Europa

via dei Giustiniani

via Sommavilla

“Con questa attività, molto complessa, che prevede la temporanea interruzione dell’erogazione dell’acqua, si avviano alla conclusione i lavori di Iren sulla linea di acque nere all’innesto di via della Nè con via Roma/via Giustiniani per migliorare la funzionalità dell’infrastruttura e adattarla alle necessità e alla sicurezza del territorio” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin.