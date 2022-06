Recco, cimitero centrale: conclusi importanti interventi di manutenzione

Recco. Sono terminati presso il cimitero centrale di Recco gli interventi di manutenzione straordinaria, con risanamento e impermeabilizzazione della copertura dell’angolo di un corpo di loculi che presentava un consistente distacco di materiale mettendo a rischio l’incolumità dei visitatori.

“Prosegue l’impegno di questa Amministrazione comunale nel portare a termine opere pubbliche utili per la città. Per quanto riguarda i cimiteri questo è solo il primo lotto degli interventi previsti – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – per restituire decoro al luogo e, soprattutto, la necessaria sicurezza ai visitatori. Ringraziamo il consigliere delegato al settore, Nanni Capurro, per il continuo e costante lavoro dedicato ai cimiteri cittadini”.

I lavori rientrano in un tranche di investimenti per le opere pubbliche di circa 20mila euro, su progetto del settore Manutenzione del Comune di Recco.