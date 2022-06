Raid vandalici e furti alla Maddalena, nuovo colpo in un mese all’associazione Limone Lunare

Genova. A distanza di poco più di un mese dall’ultimo furto – una cadenza quanto meno sospetta – nuovo tentativo di effrazione ai danni dell’associazione Limone Lunare, nel quartiere della Maddalena, nel centro storico di Genova.

A raccontare la brutta vicenda i responsabili dell’associazione, che si occupa di promozione sociale. “Di nuovo hanno provato ad entrare in atelier forzando il gancio del lucchetto appena messo… Ci servono risposte e azioni lucide contro la cultura delle telecamere, ma servono azioni”.

Il dubbio inquietante di chi porta avanti, dal basso, progetti di riqualificazione e aggregazione sociale in una zona storicamente difficile per via della presenza della criminalità, è che l’attacco non fosse un semplice tentativo di furto – d’altronde i ladri avevano già portato via tutto nel colpo precedente – ma un modo per destabilizzare le attività “sane” della Maddalena.

Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Anche (almeno) un altro esercizio si è trovato con la saracinesca forzata, ovvero la libreria Book Morning, sempre in via della Maddalena. “Ieri mattina quando sono arrivata ad aprire la libreria il gancio era spostato dalla sua sede e incastrato tanto che ho faticato non poco ad aprire – dice Samantha Giribone – pensavo che qualcuno ci avesse tirato un calcio, magari da alterato, o che ci si fossero seduti malamente ma questo punto dubito sia un caso”.

Una reazione arriva anche dall’associazione Ama, attiva nel quartiere. “Siamo ormai arcistufi di questa situazione – si legge sui social – a luglio nella prossima assemblea di Ama vi invitiamo a partecipare per poter mettere nero su bianco tutto ciò che non va e a chiedere a gran voce interventi reali e mirati”.