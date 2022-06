Ragazzo investito sulle strisce nella notte a Dinegro, il conducente dell’auto era ubriaco

Genova. Incidente stradale poco prima delle quattro della mattina nella zona di Dinegro a Genova. Un ragazzo è stato investito da un’automobile mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

Il ragazzo, soccorso dalla croce di San Benigno e da un’automedica del 118 è stato ricoverato d’urgenza al San Martino, in codice rosso, per un trauma alla testa. Ora è in rianimazione.

La polizia locale, con la sezione Infortunistica, è riuscita a intercettare il conducente dell’auto pirata grazie alla descrizione del veicolo fatta da un testimone.

La vettura, di grossa cilindrata, è stata rintracciata dai vigili. Alla guida un uomo risultato positivo all’alcoltest e subito arrestato.

Nei giorni scorsi l’alcol era stato alla base di un’altra tragedia sulle strade genovesi. Il conducente di una moto su cui viaggiava come passeggero Harold Enrique Cadena Cabrera, 26 anni, morto dopo la caduta della due ruote, aveva un tasso alcolemico record di 2.90.