Quasi 1000 nuovi contagi di Covid in un giorno in Liguria, Toti: “Grazie ai vaccini situazione diversa da estate 2021”

Genova. Con Omicron 5 ad alto indice di contagiosità e le misure di contenimento della pandemia allentante ormai da settimane il Covid – in Liguria come in tutta Italia – continua a viaggiare a ritmi molto sostenuti.

I nuovi contagiati in Liguria oggi sono 962, e il totale dei positivi è 13575, 325 più di ieri se si contano i 637 guariti. I nuovi casi sono emersi da 4477 tamponi (775 molecolari e 3702 test antigenici). I nuovi contagi sono 313 nell’area di Genova, 198 nello Spezzino, 169 nel Tigullio, 166 nel Savonese, 112 nell’Imperiese e 4 non sono residenti in regione.

Gli ospedalizzati per Covid sono in totale 163, di cui solo due in terapia intensiva, sei in più rispetto a ieri. Non ci sono stati decessi ma in isolamento domiciliare ci sono 10770 persone.

“Anche se in Liguria, come in tutta Italia, la curva dei contagi è in risalita, con un’incidenza che è tornata a crescere dalla prima settimana di giugno in modo più marcato nel centro e nel levante della Liguria, i risultati della grande campagna vaccinale messa in atto nell’ultimo anno rendono totalmente diversa la situazione rispetto ad un anno fa, tanto da farci guardare con serenità al proseguimento dell’estate, senza abbassare la guardia, ma in modo tranquillo”, dice il presidente della Regione sulla base dei dati diffusi da Alisa.

“La situazione è completamente diversa rispetto a un anno fa – dice il presidente – per la grande adesione che abbiamo avuto alla campagna vaccinale ligure”. Ammontano a 1.282.247 le persone in Liguria che si sono vaccinate con almeno una dose e quasi 1 milione (996.207) coloro che si sono vaccinati con la terza dose, in pratica tre quarti della popolazione.

Intanto prosegue la campagna vaccinale per la quarta dose indirizzata agli ultra 80enni e agli ultra vulnerabili over 60 che potranno continuare a prenotare attraverso il sito di Regione Liguria (www.prenotovaccino.it), le farmacie e gli sportelli del CUP. Al momento il 17% dei residenti over 80 ha ricevuto la quarta dose pari a 31.991, mentre la terza dose è stata somministrata al 72% dei residenti over 12.

“L’analisi dei principali indicatori, che restano quelli legati alla pressione ospedaliera, mette in evidenza un incremento di ricoveri giornalieri – spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi – sebbene con una crescita più blanda rispetto a quella dell’incidenza che si attesta nell’ultima settimana a 494 casi ogni 100.000 abitanti, la media dei nuovi accessi in ospedale, in questa ultima settimana, si attesta attorno alle 24 unità”.

“Per quanto concerne l’occupazione dei posti letto, possiamo considerare la situazione ligure decisamente sotto controllo – continua Ansaldi – in media intensità abbiamo toccato il 10% dei letti disponibili, mentre in terapia intensiva siamo fermi al 2%. Il quadro conferma come la Omicron 5, ormai prevalente anche sul territorio ligure, presenti un grado di contagiosità elevato e superiore alle precedenti varianti, ma con effetti generalmente modesti sulla popolazione che contrae il virus”.