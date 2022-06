Qualità della vita, Roberta Lolli (Genova Civica): “I genovesi devono avere la priorità, non bastano le grandi opere”

Genova. “Questa amministrazione ha puntato tutto sui grandi investitori e sui grandi gruppi di interesse, trascurando totalmente tutto ciò che viene dal basso. I piccoli imprenditori e i cittadini non possono venire sempre dopo. I genovesi devono avere la priorità“.

Questo il commento di Roberta Lolli, candidata con Genova Civica per il Consiglio comunale di Genova, in supporto al candidato Arièl Dello Strologo, in merito ai dati emersi in queste ore dalle analisi pubblicate dal Sole24Ore sulla qualità della vita nelle città e, dall’altra parte, sull’appeal finanziario delle ‘città intermedie’ sulla base dei progetti di riqualificazione urbana analizzati dai grandi advisor immobiliari.

“Come dimostrano i dati pubblicati in questi giorni Genova non è una città per tutti, non è una città che sta ponendo le basi per una crescita demografica. I punti che espongo nel mio programma tematico sono in questi giorni confermati da questa allarmante classifica che vede Genova tra le ultime città d’Italia per politiche dedicate ai giovani – sottolinea Roberta Lolli – Mancano spazi di aggregazione sociale, sportiva, mancano sostegni per chi vuol raggiungere i propri obiettivi di indipendenza, gli affitti sono cari, non ci sono incentivi per le “famiglie monopersonali“, siano esse composte da giovani o da anziani”.

Una contesto che secondo Lolli è mortificante visto che “I giovani con idee non mancano, ma mancano strumenti per favorirne la realizzazione e lo sviluppo. Come spiego nella mia presentazione in questi anni sono numerosissimi i giovani imprenditori che mi hanno contattata per consigli su come realizzare i loro progetti imprenditoriali sul territorio legati allo sport, al sociale, anche persone con risorse e un’affidabilità economica importante. Non c’è stato verso di dare loro punti di riferimento istituzionali e strutturali. In genere chi ha idee o progetti tende ad andare a parlare con l’assessore di turno, ma non deve funzionare così“.

“Gli strumenti devono diventare strutturali in una gestione amministrativa efficace – conclude – E dire che i famosi patti di collaborazione e sussidiarietà con i municipi sarebbero già uno strumento pronto ma il Comune di Genova in questi anni ha teso ad accentrare, a non incentivare il decentramento che ha anche questo tipo di conseguenze sul territorio: meno opportunità meno strumenti e i giovani scappano, chi vuol investire scappa , si riduce ricchezza, capacità di investire su servizi ed ecco che questo va a scapito anche della fascia più anziana della popolazione”.